Zelenski a prezentat noul „Plan de pace” din 20 de puncte: garanții de securitate, teritorii și aderarea la UE într-un termen stabilit

După ce delegația Ucrainei s-a întors din Statele Unite ale Americii (SUA), Zelenski a raportat despre proiectele de lucru ale acordurilor deja existente și despre punctele pe care au reușit să le consolideze, transmite RBK. Potrivit acestuia, Ucraina va menține statut nenuclear, data aderării la UE va avea o dată fixă, iar împărțirea teritoriilor încă rămâne cel mai dificil punct.

„Planul de pace” din 20 de puncte

Confirmarea suveranității Ucrainei. Acord de neagresiune între Rusia și Ucraina, cu monitorizare pe linia de contact. Garanții de securitate. Efectivele Forțelor Armate ale Ucrainei – 800 de mii de militari în timp de pace. SUA, NATO și Europa vor oferi Ucrainei garanții de securitate după modelul articolului 5. Dacă Federația Rusă va invada Ucraina, va urma un răspuns militar. Rusia își va consfinți politica de neagresiune față de Europa și Ucraina în toate legile necesare. Ucraina va deveni stat membru al UE într-un termen stabilit (dorim să fixăm data aderării). Pachet de dezvoltare globală. Vor fi create mai multe fonduri pentru rezolvarea problemelor de reconstrucție. Scopul – atragerea a 800 de miliarde de dolari. Ucraina va accelera procesul de încheiere a unui acord de liber schimb cu SUA. Statut nenuclear al Ucrainei. ZNPP (CNE Zaporojie). Nu există compromis. SUA propun o administrare comună în trei, cu americanii în calitate de manager principal. Propunerea de compromis a Ucrainei: SUA și Ucraina – 50 la 50. Programe educaționale în școli care să promoveze înțelegerea și toleranța față de diferite culturi, să elimine rasismul și prejudecățile. Teritoriile. Cel mai dificil punct. Una dintre variante – Federația Rusă se retrage din regiunile Dnipropetrovsk, Nikolaev, Sumî și Harkov. În regiunile Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson – „rămânem acolo unde suntem”. Federația Rusă vrea ca Ucraina să se retragă din regiunea Donețk; SUA propun un compromis – zonă economică liberă. Dacă nu va exista acord asupra variantei „rămânem acolo unde suntem”, atunci zona economică liberă poate fi acceptată doar prin referendum, iar în acest caz întregul document trebuie supus referendumului. Federația Rusă și Ucraina se obligă să nu schimbe prin forță înțelegerile. Rusia nu va împiedica Ucraina să folosească râul Nipru și Marea Neagră pentru activități comerciale. Zona de nisip Kinburn va fi demilitarizată. Schimb de prizonieri „toți pentru toți”, întoarcerea civililor, copiilor și deținuților politici. Ucraina trebuie să organizeze alegeri cât mai curând posibil după semnarea acordului. Acest acord va fi obligatoriu din punct de vedere juridic. Implementarea lui va fi monitorizată de un Consiliu al Păcii condus de Trump. După ce toate părțile își vor da acordul asupra acestui document, va intra imediat în vigoare un armistițiu complet.

Acordul va intra în vigoare după îndeplinirea de către ambele părți a obligațiilor asumate. Garanțiile de securitate vor intra în vigoare doar în condițiile ratificării complete a acordului sau aprobării acestuia prin referendum.

Publicația reamintește că recent, Zelenski a declarat că problema teritoriilor trebuie decisă de poporul Ucrainei prin alegeri sau referendum. Ulterior, el a menționat că, în prezent, problema referendumului nu este pe agendă, iar la negocieri echipa ucraineană caută soluții.

În ceea ce privește alegerile, RBK anunță că în parlament a fost constituit un grup de lucru pentru elaborarea unei legi. Este vorba despre organizarea votului în condiții de lege marțială. După cum a explicat președintele Radei, Ruslan Stefanciuk, este vorba despre alegeri prezidențiale, iar această lege va fi „una singură, aplicată o singură dată”.