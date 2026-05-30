Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu înalți oficiali și anunță pregătiri pentru „negocieri importante”

Președintele Volodimir Zelenski a avut o întâlnire specială cu trei dintre înalții săi oficiali pe 30 mai pentru a discuta pașii cheie din viitorul apropiat, inclusiv „negocieri importante”. Președintele a vorbit cu șeful Biroului Prezidențial, Kyrylo Budanov, ministrul Energiei, Denys Shmyhal, și șeful Consiliului de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, a declarat Zelenski pe rețelele de socializare, conform Kyiv Independent.

În fruntea agendei s-au aflat eforturile diplomatice ale Ucrainei, în special nevoia urgentă de a achiziționa mai multe rachete interceptoare de apărare aeriană și de a duce la bun sfârșit acordurile existente privind producția în comun de drone cu Statele Unite și partenerii europeni.

„Am identificat priorități pentru următoarele săptămâni: antibalistică, documente bilaterale privind producția și furnizarea de drone, în special Acordul privind dronele cu Uniunea Europeană și pregătirea unor întâlniri în mai multe formate”, a spus Zelenski.

Întâlnirea are loc la aproximativ o săptămână după ce Volodimir Zelenski i-a trimis o scrisoare urgentă președintelui american Donald Trump, în care detaliază nevoia Ucrainei de rachete interceptoare PAC-3 pentru sistemul avansat de apărare aeriană Patriot, care rămâne singura apărare fiabilă împotriva atacurilor cu rachete balistice rusești.

Referitor la subiectul „negocierilor importante” menționate, Zelenski a adăugat că, deocamdată, detaliile nu vor fi făcute publice.

Eforturile depuse de administrația Trump în cursul anului 2025 pentru a negocia o pace rapidă între Ucraina și Rusia au stagnat, Moscova nefiind interesată de un armistițiu de 30 de zile, iar Kievul refuzând să predea restul regiunii Donețk ocupației rusești.

Pe 22 mai, secretarul de stat american Marco Rubio a recunoscut că discuțiile sunt practic într-un impas.

„Dacă vedem o oportunitate de a organiza discuții productive, nu contraproductive și care au șansa de a fi fructuoase, suntem pregătiți să jucăm acest rol”, a declarat Rubio după o reuniune a miniștrilor de externe ai NATO la Helsingborg, Suedia.

De asemenea, s-a discutat despre așa-numita „cale umanitară” — în special despre eforturile continue de a asigura mai multe schimburi de prizonieri de război, precum și despre „noile decizii privind sprijinirea Ucrainei” în sectorul energetic, pe măsură ce țara se pregătește încet pentru ceea ce probabil va fi o altă iarnă foarte dificilă, marcată de atacuri rusești împotriva infrastructurii civile.