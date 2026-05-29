Nicușor Dan anunță că România și Ucraina vor accelera co-producția de drone, după discuția cu Volodimir Zelenski

Președintele României, Nicușor Dan a anunțat pe 29 mai că a discutat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și au convenit accelerarea cooperării bilaterale pentru co-producția de drone militare cu desfășurare rapidă, utilizând tehnologia și experiența directă acumulată de Kiev pe câmpul de luptă, potrivit unei postări pe rețeaua X, conform G4Media.

Președintele român a catalogat oficial incidentul de la Galați drept cel mai grav eveniment de securitate înregistrat pe teritoriul României de la debutul agresiunii la scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei.

În mesajul său, Nicușor Dan a subliniat că această evoluție periculoasă confirmă avertismentele lansate de aliații europeni și globali, potrivit cărora agresiunea Moscovei nu se oprește la frontierele actuale.

„Prin continuarea atacurilor asupra Ucrainei și a amenințării membrilor NATO vecini, Rusia demonstrează un dispreț complet pentru dreptul internațional și pentru viețile cetățenilor nevinovați”, a declarat șeful statului.

Punctul central al înțelegerii dintre cei doi șefi de stat vizează un parteneriat militar direct axat pe tehnologia aeriană fără pilot. Nicușor Dan a evidențiat că expertiza de luptă a Ucrainei și avansul său tehnologic în domeniul dronelor reprezintă active strategice esențiale pentru apărarea întregului flanc estic al NATO.

Noua inițiativă de co-producție are ca scop furnizarea rapidă de echipamente care să sporească capacitățile de monitorizare și descurajare la graniță. Parteneriatul cu Ucraina vine în contextul în care armata română s-a confruntat cu un val de critici privind incapacitatea de a doborî drona rusă care a lovit un bloc din Galați și a rănit două persoane.

Prin accelerarea producției interne și comune de sisteme fără pilot, Bucureștiul încearcă să acopere rapid breșele logistice și să ofere soluții tehnice moderne pentru securizarea spațiului aerian național.

Președintele Nicușor Dan a lansat un apel ferm către Moscova pentru oprirea atacurilor și angajarea într-un dialog real pentru o pace justă și durabilă. Acesta a reafirmat angajamentul ferm al României de a investi masiv în consolidarea apărării colective pe flancul estic și de a sprijini Ucraina în efortul său legitim de autoapărare în fața invaziei ruse.