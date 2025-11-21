Volodimir Zelenski, după discuția cu JD Vance: „Vom colabora cu SUA și Europa la nivel de consilieri pe probleme de securitate națională pentru a face calea către pace cu adevărat posibilă”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a anunțat că a avut o discuție telefonică cu vicepreședintele american JD Vance despre propunerea SUA privind planul de încheiere a războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

„Am discutat timp de aproape o oră cu vicepreședintele american JD Vance și cu secretarul armatei, Dan Driscoll. Am reușit să acoperim o mulțime de detalii despre propunerile părții americane pentru încetarea războiului și lucrăm pentru a face ca drumul înainte să fie demn și cu adevărat eficient pentru realizarea unei păci durabile. Sunt recunoscător pentru atenția și dorința de a colabora cu noi și cu partenerii noștri.

Am convenit să colaborăm cu SUA și Europa la nivel de consilieri pe probleme de securitate națională pentru a face calea către pace cu adevărat posibilă. Ucraina a respectat întotdeauna și continuă să respecte dorința președintelui american Donald Trump de a pune capăt vărsării de sânge și privim pozitiv fiecare propunere realistă. Am convenit să menținem contactul constant, iar echipele noastre sunt gata să lucreze 24/7“, a scris Zelenski pe Facebook.

Zelenski a menționat că a avut o discuție și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Mark și-a exprimat condoleanțe în legătură cu teribilul atac rusesc asupra Ternopilului. 31 de persoane au murit, inclusiv șase copii. Operațiunile de căutare și salvare la locul acestei tragedii sunt încă în desfășurare. Ucrainenii, mai mult decât oricine din lume, își doresc sfârșitul acestui război, sfârșitul crimelor și o pace demnă. Am discutat despre opțiunile diplomatice disponibile și planul propus de partea americană. Suntem gata să lucrăm rapid și constructiv pentru ca acest lucru să funcționeze. Coordonăm împreună următorii pași”.

În după-amiaza zilei de 21 noiembrie, într-un mesaj video publicat pe rețele, Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina se află acum „într-unul dintre cele mai dificile momente din istoria noastră”.

„Ucraina s-ar putea confrunta acum cu o alegere foarte dificilă: fie pierderea demnității sale, fie riscul de a pierde un partener cheie. Fie cele 28 de puncte dificile, fie o iarnă extrem de grea, cea mai grea de până acum, și riscuri suplimentare. O viață fără libertate, demnitate și dreptate, și fără încredere în cineva care a atacat deja de două ori.

Ei așteaptă un răspuns de la noi, dar l-am dat pe 20 mai 2019, când am promis că voi apăra suveranitatea și independența Ucrainei. Suntem făcuți din oțel, desigur, dar chiar și cel mai rezistent metal poate ceda în cele din urmă. Interesele ucrainene trebuie luate în considerare. Vom lucra calm cu America și cu toți partenerii noștri. Voi convinge și voi oferi alternative, dar cu siguranță nu vom da inamicului niciun motiv să spună că Ucraina nu vrea pace”, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Ucraina se confruntă cu presiuni mai mari din partea Washingtonului pentru a accepta cadrul unui acord de pace cu Rusia, mediat de SUA, decât în ​​negocierile anterioare, inclusiv amenințări de a înceta furnizarea de informații și arme, au declarat pentru Reuters două surse familiarizate cu situația. Una dintre surse, vorbind sub condiția anonimatului, a declarat că SUA dorește ca Ucraina să semneze un acord-cadru până pe 27 noiembrie.

Textul integral al planului negociat de președintele american Donald Trump cu Rusia pentru un armistițiu în Ucraina a fost publicat joi, 20 noiembrie, de deputatul ucrainean Oleksiy Goncharenko și confirmat de publicațiile americane The Wall Street Journal și Axios. Planul în 28 de puncte prevede concesii teritoriale majore ale Kievului în fața Rusiei și alte măsuri identice cu cererile lui Putin. Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, i-a prezentat planul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Kiev.

Administrația americană se așteaptă ca președintele ucrainean, Volodimir Zelenski să accepte planul de pace elaborat de Washington înainte de Ziua Recunoștinței, care va fi sărbătorită pe 27 noiembrie, au declarat oficiali ucraineni familiarizați cu negocierile pentru Financial Times (FT).