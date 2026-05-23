Volodimir Zelenski consideră că propunerea de aderare asociatăa Ucrainei la UE ar fi „nedreaptă”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-o scrisoare adresată liderilor UE că propunerea cancelarului german de a acorda Ucrainei statutul de membru „asociat” al Uniunii Europene este „nedreaptă”, deoarece ar lăsa Kievul fără o voce în interiorul blocului, potrivit Reuters.

Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat la începutul acestei săptămâni să se permită Ucrainei să participe la reuniunile și instituțiile UE fără vot, ca un pas intermediar către aderarea deplină la bloc, ceea ce, a spus el, ar putea facilita un acord pentru a pune capăt războiului de patru ani declanșat de invazia Rusiei.

Ca răspuns, Zelenski a declarat într-o scrisoare trimisă pe 22 mai seara, citită de Reuters, că înlăturarea prim-ministrului ungar Viktor Orban, un adversar ferm al aderării Ucrainei la UE, după alegerile de luna trecută a creat oportunitatea pentru progrese substanțiale în negocierile de aderare.

„Ar fi nedrept ca Ucraina să fie prezentă în Uniunea Europeană, dar să rămână fără voce. Este momentul potrivit să mergem mai departe cu aderarea Ucrainei într-un mod deplin și semnificativ”,a spus Zelenski în mesajul său.

Scrisoarea a fost adresată președintelui Consiliului European, Antonio Costa, președintei Comisiei Europene, Ursulei von der Leyen, și președintelui cipriot, Nikos Christodoulides, care deține președinția rotativă a Consiliului UE.

Volodimir Zelenski le-a mulțumit liderilor europeni pentru sprijinul acordat în timpul războiului și a declarat că Ucraina acționează ca fortificație împotriva agresiunii rusești pentru întregul bloc al celor 27 de națiuni.

„Apărăm Europa – pe deplin, nu parțial și nu cu jumătăți de măsură. Ucraina merită o abordare echitabilă și drepturi egale în Europa”, a declarat liderul, acuzând Rusia că încearcă să submineze unitatea și dezvoltarea europeană.

Propunerea lui Merz a fost prezentată ca o încercare de a găsi o cale de mijloc între o aderare rapidă și statutul actual al Ucrainei de țară candidată la începutul procesului. Ucraina speră să deschidă negocierile privind șase domenii pentru aderarea la Uniunea Europeană – cunoscute sub numele de „clustere” – în termen de două luni.

Zelenski a declarat că, în ciuda presiunii războiului, Ucraina făcea progrese bune în ceea ce privește reformele necesare pentru a îndeplini standardele democratice și economice ale UE.

„Înțelegem pe deplin că integrarea europeană nu se întâmplă peste noapte, dar rundele anterioare de extindere au arătat deja foarte clar că țărilor li se poate acorda timp să se integreze fără a le limita drepturile în cadrul UE”, a spus el.

Merz a declarat într-o scrisoare adresată oficialilor UE – relatată de Reuters joi – că va discuta ideea sa cu ceilalți lideri europeni și a sugerat crearea unui grup de lucru pentru a pune la punct detaliile.