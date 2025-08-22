Cebotari, ex-ministrul Justiției care anunța relansarea în politică după îndemnul lui Plahotniuc — inclus de SIS în lista persoanelor asociate oligarhului. Alte cinci persoane și opt companii, inclusiv Fly One, sunt în listă

Vladimir Cebotari, fost ministrul al Justiției din perioada lui Plahotniuc și unul dintre fondatorii Partidului Democrat Modern (PDMM) a fost inclus în lista persoanelor în privința cărora există probe și informații care sunt asociate cu Vladimir Plahotniuc, se arată într-un ordin semnat vineri, 22 august, de directorul Serviciul Informații și Securitate (SIS) și publicat în Monitorul Oficial.

Totodată, în această listă a fost inclusă compania la care Cebotari este cofondator, FlyOne, Maria Cebotari, soția lui Cebotari, sora acestuia, Mariana Tabuică. Totodată, în listă au fost incluși Mircea Maleca, partenerul său oficial din afacerea Fly One, Ina Maleca și Natalia Botnari.



Pe lângă Fly One, în listă au fost incluse și alte câteva companii afiliate acestor persoane: „Sanair Service”, „Logistic INT” SRL, „H Kapitalz”, „BMoney” SRL, „ImpexBusinesscom”, „Bpay” SRL și „Cellixteh” SRL.

Sursa: Monitorul Oficial

Vladimir Cebotari a fost deputat din partea Partidului Democrat, acum este unul din fondatorii PDMM, partid care „descinde direct din fostul Partid Democrat”, care pe 12 august a anunțat că va participa la alegerile parlamentare din toamnă.

„Șeful Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteață, a emis un ordin abuziv, prin care încearcă să limiteze drepturile lui Vladimir Cebotari, unul dintre fondatorii și liderii Partidului Democrat Modern din Moldova, cu doar câteva zile înaintea începerii campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Acțiunea, care are un caracter politic vădit, reprezintă o ingerință directă în procesul electoral și are ca scop favorizarea unui concurent electoral în detrimentul altuia. Acest lucru confirmă că SIS, dar și alte instituții care ar trebui să vegheze asupra respectării legii și drepturilor fundamentale ale omului, sunt subordonate politic și sunt utilizate de guvernarea PAS ca arme împotriva opoziției și ca instrumente de represiune împotriva cetățenilor care au alte opinii și opțiuni decât cele ale puterii politice.

Vladimir Cebotari, în calitate de fondator al Partidului Democrat Modern din Moldova, dar și în calitatea sa cetățean și de om de afaceri, nu a comis nicio ilegalitate, nu este vizat în niciun dosar penal, nu are condamnări și limitări de ordin juridic, prin urmare, această acțiune reprezintă un act clar de intimidare și reflectă frica actualei puteri față de această forță de opoziție.

În acest fel, procesul electoral, respectiv alegerile parlamentare care vin, sunt grav viciate din start, fapt care pune de pe acum la îndoială legalitatea acestora. Partidul Democrat Modern din Moldova va lupta în continuare și nu va ceda presiunilor.

Facem un apel ca observatorii naționali și internaționali, misiunile diplomatice acreditate la Chișinău, dar și către toți partenerii externi ai Republicii Moldova să ia act de acest abuz evident și să acționeze în consecință”, se arată într-un comunicat de presă emis de PDMM.