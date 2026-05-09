VIDEO Ce marcăm pe 9 mai? Profesoara de istorie Daniela Vacarciuc, la Detectorul de Falsuri

Care este semnificația zilei de 9 mai și în ce mod această dată este transformată, an de an, într-un instrument de polarizare și manipulare în Republica Moldova? Despre acest fapt discutăm la „Detectorul de falsuri” cu profesoara de istorie Daniela Vacarciuc.

În cadrul podcastului, analizăm narațiunile promovate în ultimele zile pe Telegram și Facebook, care încearcă să contrapună Ziua Europei și Ziua Victoriei, inclusiv în contextul vizitei la Chișinău a șefei diplomației europene, Kaja Kallas. Discutăm despre apelurile la memoria sovietică, mesajele anti-UE și încercările de a induce ideea că moldovenii ar trebui să aleagă între comemorarea războiului și parcursul european.

Explicăm contextul istoric al datelor de 8 și 9 mai, de ce sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial este comemorat diferit în Europa și în spațiul ex-sovietic și cum a luat naștere Ziua Europei. De asemenea, analizăm rolul propagandei sovietice în formarea unor mituri istorice și modul în care memoria războiului continuă să fie folosită politic și emoțional în regiune.