Europa, prin ochii unei tinere de 25 de ani, născută la Cahul și stabilită la București:  „Este important să nu idealizăm acest drum”

În prezent este stagiară în cadrul Parlamentului European și se implică activ în organizarea evenimentelor, dezbaterilor și întâlnirilor publice, dar și în pregătirea materialelor de comunicare și informare despre oportunitățile pe care Europa le oferă pentru tineri.

Vlada este originară din Cahul, locul care, spune ea, „va rămâne mereu «acasă»”, indiferent unde o va purta viața. Încă din copilărie a fost activă și curioasă, dezvoltând o pasiune pentru limba engleză și pentru artă. „Atunci eram convinsă că viitorul meu va fi într-o zonă creativă, poate design de interior, poate arhitectură. Mă atrăgea foarte mult ideea de a construi, de a da formă, culoare și sens lucrurilor”, spune tânăra. În anii de liceu s-a implicat activ în voluntariat, în organizații locale și în diverse proiecte media. Aceste experiențe au ajutat-o să își dezvolte abilitățile și să înțeleagă mai bine lumea din jur.

Eveniment organizat de Ambasada Republicii Moldova în Ungaria, în perioada mobilității tinerei Erasmus la Budapesta. Sursa foto: arhiva personală

„Am participat la schimburi de experiență, am cunoscut oameni diferiți și am învățat foarte devreme că dezvoltarea personală nu vine doar din ceea ce înveți la școală, ci și din tot ce alegi să trăiești în afara ei. Cred că toți cei care m-au cunoscut în copilărie și adolescență ar spune același lucru despre mine: că nu am putut sta locului niciodată și că mereu încercam să fac mai multe decât încăpea realist în timpul meu liber.”

După liceu, Vlada a ales să-și continue studiile în România, pentru a avea acces la mai multe oportunități. A urmat studii în domeniul relațiilor internaționale și al studiilor europene din dorința de a înțelege mai bine parcursul european al R. Moldova. Ulterior, a continuat cu un masterat axat pe analiza și soluționarea conflictelor, o alegere care a fost, din nou, legată de spațiul din care vine.

Youth Netwrok Event 2024. Sursa foto: arhiva personală

La București, unde locuiește de aproximativ șase ani, tânăra este activă și implicată.

„A devenit locul în care am crescut, am învățat să mă descurc, am cunoscut oameni care m-au format și am început să-mi construiesc propriul parcurs. La aproape 25 de ani, încă simt că mă descopăr. Sunt într-un proces continuu de a înțelege cine sunt, ce mi se potrivește și ce fel de drum vreau să construiesc mai departe, atât profesional, cât și personal.”

Este prezentă constant în voluntariat, proiecte pentru tineri și evenimente precum dezbateri sau workshopuri. În paralel, se implică în promovarea oportunităților educaționale pentru tineri și continuă să aplice ea însăși la programe de dezvoltare.

„În același timp, încerc să am grijă să nu transform totul într-un maraton continuu. Îmi fac timp pentru familie, chiar dacă uneori distanța face lucrurile mai complicate, pentru prietenii care mi-au devenit foarte apropiați aici, dar și pentru mine. Încerc să învăț, poate mai conștient în ultimii ani, că implicarea este importantă, dar și liniștea are rolul ei. Că poți să fii prezentă pentru ceilalți doar dacă nu uiți complet să fii prezentă și pentru tine.”

Stagiul de practică Schuman. Sursa foto: arhiva personală

Tânăra este stagiară în cadrul programului „Schuman Traineeship” al Parlamentului European și își desfășoară activitatea la Biroul de Legătură al Parlamentului European din București. Programul este un stagiu plătit dedicat absolvenților, cu o durată de cinci luni. Poate avea loc la Bruxelles, Luxemburg, Strasbourg sau în birourile de legătură ale Parlamentului European din statele membre. După mai multe încercări nereușite, Vlada a fost acceptată la a patra aplicare. Lucrează în domeniul comunicării, implicându-se în organizarea evenimentelor, dezbaterilor și întâlnirilor publice, dar și în pregătirea materialelor informative. Spune că această experiență o ajută să înțeleagă mai bine cum funcționează instituțiile europene și cum sunt aduse mai aproape de cetățeni.

„Poate nu trăiesc experiența clasică de trainee la Bruxelles, cu ritmul instituțiilor europene din capitala europeană, dar am ocazia să văd ceva la fel de important: cum comunică Parlamentul European cu oamenii aici, în România; cum ajunge Europa mai aproape de cetățeni; cum se explică, cum se traduce, cum se construiește încrederea”, spune tânăra.

„Ce mă motivează cel mai mult este însă componenta dedicată tinerilor. Mă pasionează foarte mult ideea de a aduce oportunitățile europene mai aproape de ei, de a le arăta că instituțiile europene nu sunt undeva departe, reci sau imposibil de atins. Din contra, sunt spații în care tinerii pot intra, pot învăța, pot contribui și se pot face auziți. Cred că uneori avem nevoie doar de cineva care să ne spună: «Uite, există și pentru tine loc aici.»”

Model European Union Strasbourg 2025. Sursa foto: arhiva personală

Impactul Uniunii Europene asupra parcursului său și viitorul R. Moldova

Tânăra spune că pe parcursul studiilor a simțit constant beneficiile oportunităților oferite de Uniunea Europeană. Ea menționează că a fost mereu atentă la burse, mobilități, conferințe și programe pentru tineri, considerând că acestea trebuie căutate activ și accesate prin implicare și perseverență. Una dintre cele mai importante experiențe pentru ea a fost mobilitatea Erasmus+, prin care a studiat la Budapesta.

„Îmi place să spun uneori, cu un fel de recunoștință foarte sinceră, că am plecat «pe bani europeni», pentru că exact asta a însemnat pentru mine șansa de a învăța într-un alt mediu fără ca partea financiară să devină o barieră imposibilă. Pentru mine a fost încă o lecție despre independență, flexibilitate și despre cât de mult te poate ajuta să ieși, măcar pentru o vreme, din spațiul pe care îl cunoști.”

Programul FLEX – prima fotografie alături de familia gazdă a tinerei. Sursa foto: arhiva personală

Ulterior, Vlada a participat la mai multe proiecte și inițiative europene, inclusiv conferințe și programe dedicate tinerilor. Una dintre experiențele care i-au influențat semnificativ parcursul a fost Model European Union Strasbourg, o simulare a procesului legislativ european, la care s-a alăturat în 2022, în timpul studiilor de licență, ca membră a echipei de organizare. „A fost una dintre primele experiențe în care am simțit foarte concret cum ceea ce învățam la facultate prinde viață. Am văzut cum tinerii pot intra în roluri, pot dezbate, pot negocia, pot înțelege cât de complicat, dar și cât de important este procesul prin care se iau decizii la nivel european.”

„Cred că Uniunea Europeană mi-a influențat parcursul profesional nu doar prin oportunitățile concrete pe care mi le-a oferit, ci și prin felul în care m-a învățat să mă uit la cariera mea. M-a făcut să înțeleg că dezvoltarea profesională înseamnă, dincolo de job sau o diplomă, și experiențe care te pun în contact cu oameni diferiți, cu idei noi și cu întrebări care te provoacă. M-a ajutat să înțeleg că mă pasionează comunicarea, lucrul cu tinerii, explicarea unor teme aparent complicate într-un limbaj mai accesibil și apropierea instituțiilor de oameni.”

Prima editie de Model European Union Strasbourg 2022. Sursa foto: arhiva personală

Vlada crede că viitorul R. Moldova este alături de Uniunea Europeană, o convingere formată în timp, pe baza propriilor experiențe și a oportunităților pe care le-a observat în mediul european.

„În același timp, cred că este important să nu idealizăm acest drum. Aderarea la UE nu este o soluție magică pentru toate problemele și nu va transforma totul peste noapte. Este un proces dificil, uneori lent, care cere multă muncă, consecvență și voință politică. Dar cred că tocmai aici este miza: apropierea de UE ne obligă să construim instituții mai solide, să cerem mai multă responsabilitate, să protejăm democrația și să ne uităm mai atent la felul în care vrem să arate societatea noastră.”



Pentru ea, apropierea R. Moldova de UE înseamnă în special oportunități pentru tineri. „Înseamnă că un tânăr din Cahul, din Chișinău, din Bălți, dintr-un sat mic sau din orice colț al țării să poată accesa programe, burse, schimburi, stagii, inițiative civice. Să nu simtă că trebuie neapărat să plece definitiv pentru a avea un viitor. Să aibă într-o zi mai multe motive să rămână sau să revină. ”