Polonia a solicitat activarea articolului 4 din Acordul NATO, după ce a doborât dronele rusești: „Acesta nu este doar un război pentru ucraineni. Este o confruntare pe care Rusia a declarat-o întregii lumi libere”

Premierul Donald Tusk spune că Polonia a solicitat activarea articolului 4 din Acordul NATO, după ce opt drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez și au fost doborâte. Astfel, vor avea loc „consultări formale” cu privire la răspunsul pe care NATO trebuie să-l dea Rusiei. Tusk spune că Polonia solicită activarea articolului 4 în urma discuțiilor pe care premierul polonez le-a avut cu președintele țării, Karol Nawrocki, conform Reuters.

„Faptul că aceste drone, care reprezentau o amenințare la adresa securității, au fost doborâte schimbă situația politică. Prin urmare, consultările aliate au luat forma unei cereri oficiale de activare a articolului 4 din Tratatul NATO”, a declarat Tusk.

Tusk a declarat că se așteaptă la un sprijin mai mare în timpul acestor consultări.

„Acesta nu este doar un război pentru ucraineni. Este o confruntare pe care Rusia a declarat-o întregii lumi libere”, a afirmat el.

Donald Tusk, premierul Poloniei: „Nu există nicio îndoială că această provocare este incomparabil mai periculoasă, din punctul de vedere al Poloniei, decât cele anterioare. Cel mai probabil, avem de-a face cu o provocare de amploare, dar în același timp, suntem în consultări cu aliații noștri. Sunt în contact permanent cu secretarul general al NATO. (…) Sunt în contact permanent cu militarii noștri și cu președintele, de multe ore deja, și evaluăm efectele acestor evenimente dramatice. Evaluăm și nevoile viitoare. Situația arată cât de importante sunt nu doar investițiile, ci și coordonarea deplină a acțiunilor, procedurile simple, astfel încât în caz de amenințare să acționăm adecvat și hotărât. (…)



Continuă consultările cu aliații. Vreau să subliniez cu toată tăria că colaborarea între instituții este exemplară, suntem în contact permanent. Am avut deja două întâlniri în noaptea aceasta și cu președintele. În scurt timp voi discuta și cu președintele SEJM-ului (parlament). Este extrem de important ca, în momente de încercare, toate instituțiile să acționeze ca o singură forță. Și trebuie să vă asigur cu toată convingerea că toate aceste instituții își trec examenul. Este o lecție importantă pentru noi toți. Suntem pregătiți să respingem astfel de provocări și atacuri”.

Prim-ministrul polonez, Donald Tusk, a declarat că armata poloneză a înregistrat 19 incursiuni ale dronelor în spațiul aerian al țării, în timpul nopții. În parlamentul polonez, Tusk a spus că „trei, sau poate patru drone au fost doborâte de aeronave poloneze și NATO” care au fost trimise rapid pentru a se ocupa de situație. Tusk spune că un număr semnificativ de drone au zburat în Polonia, din Belarus, iar ultima dronă doborâtă a fost la ora locală 06:45.



Cum funcționează Articolul 4 al NATO

Articolul 4 a fost invocat de câteva ori, cel mai recent de către Polonia în 2022 și de către Turcia de mai multe ori – inclusiv în contextul războiului din Siria și al problemelor de securitate – dar și de către țările baltice în 2014.

Invocarea acestui articol declanșează consultări între membrii NATO, cu privire la o problemă care amenință securitatea lor. Acesta permite oricărui stat membru să solicite consultări cu ceilalți membri atunci când consideră că integritatea sa teritorială, independența politică sau securitatea sunt amenințate. Scopul este de a găsi o soluție comună pentru problema respectivă.

Cazuri de invocare a Articolului 4:



Turcia:

A invocat de mai multe ori Articolul 4, cel mai recent în contextul războiului din Siria din 2012, dar și pentru a solicita consultări cu privire la alte amenințări la adresa securității sale.

Polonia:

A invocat Articolul 4 în mai multe ocazii, inclusiv în februarie 2022, ca răspuns la acțiunile Rusiei în Ucraina.



Estonia, Letonia și Lituania:

Aceste țări baltice au invocat Articolul 4 în 2014, în urma anexării Crimeei de către Rusia, pentru a discuta despre impactul asupra securității lor.

Ce urmează după invocarea Articolului 4:

Odată ce Articolul 4 este invocat, Consiliul Nord-Atlantic (cel mai important organism de decizie al NATO) se întâlnește pentru a discuta situația. Membrii NATO pot decide împreună cum să răspundă la amenințarea respectivă, deși nu este o obligație de apărare colectivă, așa cum este în Articolul 5.