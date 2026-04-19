VIDEO Un zid al Cetății Hotin din Ucraina, parțial prăbușit

Un zid al Cetății Hotin, una dintre cele mai faimoase structuri defensive din Ucraina din secolele XIII-XVIII, s-a prăbușit parțial. Informația a fost confirmată de primarul orașului Hotin, Andriy Dranchuk, care a adăugat că zidul va fi restabilit.

Primarul orașului Hotin, Andriy Dranchuk, a publicat un comunicat pe pagina sa de Facebook, după ce mai multe imagini au fost răspândite pe internet, unii sugerând că ar fi create cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Din păcate nu este inteligență artificială. Ieri (n.r. 17 aprilie 2026), în frumoasa noastră fortăreață hotin s-a petrecut o situație de urgență foarte neplăcută și extremă. Da, a fost o prăbușire parțială pe marele zid. Și acest colaps este foarte semnificativ. Toată lumea este în viață! Cel mai important, nimeni nu a fost rănit”, a transmis Dranchuk.

El a spus că intenționează să restaureze zidul în viitor.

Potrivit BBC, Rezervația istorică și arhitecturală de stat „Cetatea Khotyn” a fost fondată în anul 2000. Din 2011, se află sub administrarea Ministerului Culturii din Ucraina.

Următoarele filme au fost filmate aici la un moment dat: „Zakhar Berkut”, „Mica Sirenă”, „Săgețile lui Robinhood”, „Balada Cavalerului Curajos Ivanhoe”, „Cei Trei Muschetari”, „Yassa” și altele.

În secțiunea „ Achiziții publice” de pe site-ul rezervației istorice și culturale „Cetatea Khotyn”, cele mai recente informații despre lucrările de restaurare sau construcție datează din 2021. După 2022, instituția a plătit doar pentru electricitate și servicii de securitate.