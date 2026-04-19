Cum va fi vremea în prima zi a Paștelui Blajinilor

Cer variabil, maxime de până la +19°C și minime de până la +2°C, acesta este tabloul meteorologic pentru duminică, 19 aprilie 2026, în prima zi a Paștelui Blajinilor.

La nordul R. Moldova, maximele înregistrate vor fi de până la +17°C, iar minimele înregistrate noapte vor ajunge la +2°C.

În centrul țării, temperaturile se mențin, maximele prognozate fiind de +18°C, iar minimele – de +4°C.

La sudul țării termometrele vor indica temperaturi cuprinse între +19°C pe timpul zilei și +6°C.

În Republica Moldova, Paștele Blajinilor se sărbătorește la o săptămână după Paștele propriu-zis, fiind un prilej de pomenire a celor răposați. Deși, oficial, ziua de luni este dedicată acestei sărbători, în multe localități, Paștele Blajinilor este sărbătorit începând cu ziua de duminică, fiind extins pentru două zile.