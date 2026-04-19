„De Paștele Blajinilor, să ne întoarcem la rădăcini și familie”. Mesajul Maiei Sandu de Paștele Blajinilor

Președinta Maia Sandu a venit duminică, 19 aprilie 2026, cu un mesaj de Paștele Blajinilor, îndemnând cetățenii să se întoarcă la „ceea ce contează cu adevărat: rădăcinile și familia”.

„De Paștele Blajinilor, ne oferim răgazul de a ne întoarce la ceea ce contează cu adevărat: rădăcinile, familia și firul nevăzut care leagă generațiile între ele. Să ne îndreptăm în aceste zile gândurile către cei care au dat sens drumului nostru și care rămân parte din noi, prin tot ceea ce ne-au lăsat. Și să găsim în clipele petrecute cu cei dragi, în tihnă și cu recunoștință, împăcarea de care avem nevoie și puterea de a merge mai departe”, a trasnmis Maia Sandu pe pagina sa de Facebook.

În Republica Moldova, Paștele Blajinilor se sărbătorește la o săptămână după Paștele propriu-zis, fiind un prilej de pomenire a celor răposați. Deși, oficial, ziua de luni este dedicată acestei sărbători, în multe localități, Paștele Blajinilor este sărbătorit începând cu ziua de duminică, fiind extins pentru două zile.

În acest an, Paștele Blajinilor este sărbătorit pe 19 și 20 aprilie 2026.