Creșterea economică – încetinită; inflația – amplificată. Efectele războiului din Orientul Mijlociu asupra Europei, discutate la reuninea Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale

Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, participantă la eveniment la data de 18 aprilie 2026, a vorbit despre beneficiile aderării Moldovei la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) și modul în Planul de Creștere în valoare de 1,9 miliarde de euro va contribui la creșterea economică a R. Moldova.

Fondul Monetar Internațional (FMI) și Banca Mondiale (BM) s-au reunit în sesiunea de primăvară la Washington D.C., acolo unde a fost prezentat raportul Departamentului European al FMI „Perspectivele Economice Regionale”. Evenimentul a reunit guvernatori ai băncilor centrale și miniștri de finanțe pentru a discuta provocările economice ale Europei Centrale, de Est și de Sud-Est într-un context global marcat de incertitudine.

În cadrul evenimentului, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu a avut o intervenție, menționând că „în condițiile unui sistem economic internațional marcat de incertitudine și expus unor șocuri majore, BNM gestionează provocările actuale cu maximă responsabilitate”, potrivit unui comunicat emis de BNM.

„În acest mediu complex, politica monetară rămâne ferm ancorată în luarea deciziilor bazate pe date. Am decis recent să menținem rata de politică monetară la 5,00%. Aceasta reflectă o calibrare atentă între susținerea activității economice și menținerea stabilității prețurilor”, a declarat guvernatoarea BNM.

Totodată, Anca Dragu a evidențiat că sistemul bancar din Republica Moldova este stabil, bine capitalizat și guvernat eficient, iar testele de stres recente confirmă că, chiar și în cazul unor scenarii adverse, băncile sunt reziliente, cu niveluri de capital peste pragurile de reglementare, se mai arată în comunicat.

Anca Dragu a menționat cele mai recente evoluții în procesul de aliniere la standardele Uniunii Europene și implementare a reformelor.

„Aderarea Moldovei la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) este o realizare istorică, care demonstrează că Moldova construiește arhitectura financiară a unei economii moderne, integrate în UE. În același timp, Planul de Creștere pentru Moldova 2025-2027, în valoare de aproximativ 1,9 miliarde de euro, va impulsiona investițiile și creșterea economică sustenabilă”.

Potrivit comunicatului BNM, ediția din aprilie 2026 a raportului REO menționează că Europa resimte puternic efectele crizei energetice legate de războiul din Orientul Mijlociu, care frânează creșterea economică, amplifică inflația și cere răspunsuri de politică prudente, ce îmbină sprijinul țintit cu reformele structurale. REO este un raport publicat periodic de FMI, care analizează situația economică și perspectivele pe termen scurt și mediu ale diferitelor regiuni ale lumii. Prezentarea rezultatelor acestui raport de către Departamentul European al FMI, în cadrul Reuniunilor de primăvară și anuale ale FMI și BM, oferă guvernatorilor băncilor centrale și miniștrilor de finanțe din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est un cadru de dialog dedicat perspectivelor macroeconomice regionale, al provocărilor de politică monetară și fiscală, precum și al bunelor practici privind consolidarea stabilității financiare și a cooperării regionale.