VIDEO Un bărbat suspectat că și-a omorât mama a fost reținut de Poliție: „Suspectul a încercat să inducă în eroare ancheta”

Poliția a reținut un bărbat de 44 de ani din localitatea Geamăna, suspectat de omorul mamei sale, în vârstă de 81 de ani. Crima a avut loc în luna ianuarie a acestui an, potrivit unui comunicat al Inspectoratlui General al Poliției (IGP).

Investigațiile au stabilit că bărbatul, care consuma în mod frecvent alcool și nu era încadrat în câmpul muncii, locuia împreună cu părinții săi și obișnuia să profite de pensia acestora pentru a-și procura băuturi alcoolice.

„În seara comiterii infracțiunii, acesta ar fi venit acasă în stare de ebrietate și ar fi cerut victimei bani pentru alcool. În urma refuzului, ar fi agresat-o fizic, aplicându-i mai multe lovituri și lăsând-o ulterior în stare gravă, ceea ce a dus la decesul acesteia. Inițial, suspectul a încercat să inducă în eroare ancheta, declarând că nu și-a agresat niciodată părinții și că în seara incidentului nu s-ar fi aflat acasă”, potrivit investigațiilor Poliției.

Prin măsurile speciale de investigație, polițiștii au reușit să deconspire mecanismul de camuflare a faptei și să acumuleze probe esențiale care au dus la reținerea acestuia.

„Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore, iar ulterior plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Audiat în calitate de învinuit, acesta și-a recunoscut vina”, conform IGP.

S-a stabilit, de asemenea, că acesta manifesta un comportament agresiv în comunitate, consuma în exces alcool și este cercetat penal într-un alt dosar pentru violență în familie, precum și sancționat anterior pentru huliganism nu prea grav, injurie și corupere electorală pasivă, mai scrie IGP.