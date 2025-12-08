Un tânăr a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru escrocherii de aproape 1 milion de lei prin schema „ruda implicată în accident”

Un tânăr de 22 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea a șapte episoade de escrocherie prin utilizarea schemei „rudă implicată în accident”, anunță luni, 8 decembrie, Procuratura Generală (PG).

Prin sentința recentă, instanța i-a aplicat inculpatului pedepse pentru fiecare episod, astfel, a fost stabilită o pedeapsă definitivă de șapte ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis, precum și cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a desfășura activități legate de gestionarea bunurilor materiale pe o perioadă de 3 ani.

Potrivit materialelor cauzei, faptele au fost comise în perioada 7 – 10 iunie 2023.

„În acest interval, inculpatul, împreună cu alte persoane în curs de identificare, a folosit aceeași metodă infracțională pentru a obține bani. Victimele erau contactate telefonic și informate că rude apropiate ar fi fost implicate în accidente rutiere și că era necesară transferarea urgentă a banilor pentru cheltuieli medicale sau pentru a evita consecințe legale. La scurt timp după apel, la domiciliul victimelor se prezentau persoane care ridicau sumele solicitate, în numerar, fie în moneda națională, fie în valută străină”, a precizat PG.

Astfel, inculpatul a cauzat victimelor prejudicii de peste 950 de mii de lei.

PG menționează că inculpatul nu este la prima abatere de la lege, fiind anterior condamnat pentru infracțiuni similare.

Conform legii, până la pronunțarea unei hotărâri definitive de condamnare, inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.