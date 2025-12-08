VIDEO Droguri de peste 350 de mii de lei, găsite asupra unui tânăr de 18 ani. Poliția anunță că acesta activa în calitate de curier

Droguri de peste 350 de mii de lei au fost depistate de oamenii legii în sectorul Botanica al capitalei asupra unui tânăr de 18 ani, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP) într-un comunicat.

Un echipaj al Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO), aflat în misiune, a observat un tânăr ce avea un comportament suspect. În urma controlului, potrivit IGP, polițiștii au descoperit asupra acestuia un pachet cu aproximativ 1 kg de marijuana hidroponică, precum și un alt pachet ce conținea o substanță cristalizată, asemănătoare drogurilor sintetice de tip PVP (sare) și MDMA.

„În cadrul investigațiilor, polițiștii de la Botanica au stabilit că tânărul activa drept curier, implicat în distribuirea drogurilor pe teritoriul capitalei.

Acesta a fost reținut pentru 72 de ore (…). Poliția continuă acțiunile operative și investigative pentru identificarea altor persoane implicate și documentarea completă a întregii activități infracționale”, menționează IGP.

Dacă va fi găsit vinovat, tânărul riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare, conform legislației în vigoare.