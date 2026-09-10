VIDEO Un bărbat a fost reținut de Poliție, fiind suspectat de escrocherie în proporții considerabile: Ar fi determinat victima să transfere 92 de mii de lei

Polițiștii din Drochia documentează un caz de escrocherie în proporții considerabile, comis prin intermediul aplicației „Telegram”. Un bărbat a fost reținut, fiind suspectat că ar fi determinat o femeie de 75 de ani să efectueze transferuri bănești în valoare totală de 92 de mii de lei.

Potrivit materialelor cauzei, o femeie de 75 de ani a fost contactată de persoane necunoscute, care s-ar fi prezentat drept reprezentanți ai unor servicii specializate în combaterea criminalității cibernetice.

„Sub pretextul protejării și recuperării mijloacelor financiare, acestea ar fi determinat victima să efectueze două transferuri bănești, în valoare totală de 92 000 de lei.

În urma măsurilor speciale de investigație, polițiștii au identificat un bărbat de 50 de ani. La domiciliul acestuia au fost efectuate percheziții, în cadrul cărora au fost depistate și ridicate mijloace bănești care ar proveni de la victimă”, informează Poliția R. Moldova.

Potrivit poliției, bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Pe caz a fost pornită o cauză penală pentru escrocherie.

Oamenii legii informează că vor continua acțiunile de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.