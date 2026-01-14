VIDEO Trei tineri au fost reținuți după ce au amenințat, agresat și jefuit un bărbat, iar apoi l-au dus și l-au lăsat într-o pădure

Trei tineri cu vârste între 16 și 23 de ani, au fost reținuți de oamenii legii, fiind bănuiți de tâlhărie, șantaj și privare ilegală de libertate, anunță miercuri, 14 ianuarie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit unui comunicat, cazul a fost înregistrat la 10 ianuarie, după ce un bărbat de 26 de ani a fost găsit agresat într-o zonă extravilană a satului Cruglic, fiind deposedat de bunurile personale.

„Ancheta a stabilit că victima ar fi fost atrasă inițial într-o locație din Chișinău, unde a fost amenințată, agresată și deposedată de telefon și alte bunuri, în scopul obținerii accesului la aplicațiile financiare. Ulterior, acesta a fost transportat într-o fâșie forestieră din extravilanul satului Cruglic”, a precizat IGP.

Astfel, în urma acțiunilor operative ale polițiștilor din Criuleni, suspecții au fost identificați și reținuți.

Doi tineri au fost plasați deja în arest preventiv pentru 30 de zile, iar pentru al treilea instanța urmează să examineze aplicarea măsurii preventive.