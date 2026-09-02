VIDEO Ședința CSM. Consiliul anunță concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se întrunesc miercuri, 2 septembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 17 subiecte. Consiliul a adoptat eliberarea din funcție a judecătoarei Tamara Mereuța, de la Judecătoria Hîncești, în legătură cu atingerea plafonului de vârstă. Magistrata este vizată într-un dosar de corupție.

UPDATE 11:12 A fost aprobat demersul INJ privind delegarea unor judecători pentru participare la Conferința regională anticorupție, care avea loc în perioada 21-22 septembrie 2026.

UPDATE 11:05 A fost aprobată cererea președintelui interimar al Judecătoriei Chișinău, Constantin Damaschin, privind acordarea concediului de odihnă anual.

În perioada aflării acestuia în concediu anual, vicepreședinta interimară a Judecătoriei Chișinău, Alina Gorceac, va exercita atribuțiile de președinte interimar al instanței.

UPDATE 11:00 A fost aprobată prelungirea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător în completele specializate anticorupție ale Curții de Apel Centru.

UPDATE 10:59 A fost aprobată prelungirea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător în Colegiul specializat anticorupție al Judecătoriei Chișinău.

UPDATE 10:55 A fost anunțat concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător la curțile de apel.

„Prin hotărârea CSM din 21 iulie 2026, a fost anunțat concurs pentru suplinirea posturilor de judecător la curțile de apel: Curtea de Apel Centru, Curtea de Apel Nord și Curtea de Apel Sud. Termenul a expirat pe 24 august 2026. În această perioadă, trei judecători au depus cereri pentru participarea la concurs, iar în prezent dosarele se află la Colegiul de evaluare. Totodată, situația nu s-a schimbat, iar la Curtea de Apel Centru avem 41 de posturi vacante, la Curtea de Apel Nord – 19 posturi, iar la Curtea de Apel Sud – 13 posturi. Propun să anunțăm concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător la curțile de apel care rămân vacante la momentul desfășurării probei de interviu”, a spus Natalia Bondarenco, membră a CSM.

UPDATE 10:50 CSM anunță concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție.

„Pe 1 septembrie 2026 erau12 posturi de judecător ocupate, dintre care un judecător detașat la CSM. Avem judecători care sunt din rândul magistraților de cariere – 8 și 4 din rândul non-judecători, respectiv este necesară suplinirea a opt funcții vacante de judecător la CSJ, cinci posturi din rândul judecătorilor și trei posturi din rândul non-judecătorilor. Precizez că pe 24 august 2026 a expirat termenul pentru depunerea dosarelor pentru participare la concurs, care a fost declarat anterior, pentru ocuparea funcției de judecător la CSJ de către doi judecători de carieră și un non-judecător. Propun să fie anunțat concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de judecător la data desfășurării a concursului și să stabilim termenul de 30 de zile de la data publicării anunțului”, a declarat membrul CSM, Ion Guzun.

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pro” și zero „împotrivă”.

UPDATE 10:28 Consiliul a adoptat demersul Judecătoriei Strășeni privind acordarea autorizației de comercializare a activelor neutilizate.

„În adresa noastră a parvenit un demers din partea președintei interimare a Judecătoriei Strășeni cu privire la solicitarea eliberării autorizației pentru comercializarea prin licitație a unui mijloc de transport. La acest demers sunt atașate un șir de acte (…). Concluziile ne spun că putem să autorizăm acest act și propun să susținem acest demers”, a spus Tatiana Ciaglic, membră a CSM.

UPDATE 10:25 A fost aprobat demersul președintei interimare a Judecătoriei Hîncești, Lilia Roic-Botezatu, privind acordarea gradului V de calificare judecătoarei Natalia Doroftei.

„(…) În urma susținerii evaluării performanțelor, judecătoarei Natalia Doroftei a fost acordat calificativul „foarte bine”. Doamna Doroftei n-a fost suspusă niciunei sancțiuni disciplinare (…)”, a precizat membra Consiliului, Maria Frunze.

Natalia Doroftei activează în sistemul judecătoresc din mai 2017, atunci când a fost numită în funcția de judecător la Judecătoria Hîncești.

UPDATE 10:19 CSM a aprobat Regulamentul-cadru privind prevenirea și combaterea hărțuirii, a hărțuirii sexuale și a discriminării la locul de muncă în instanțele judecătorești.

UPDATE 10:14 A fost aprobată distribuirea unor posturi de judecător în instanțele judecătorești. Mai exact, CSM a aprobat repartizarea a 18 posturi de judecător, menite „să consolideze activitatea instanțelor judecătorești din întreaga țară”.

Iată cum au fost distribuite posturile:

Judecătoria Comrat – 3 posturi

Judecătoria Bălți – 2 posturi

Judecătoria Cahul – 2 posturi

Judecătoria Căușeni – 2 posturi

Judecătoria Drochia – 2 posturi

Judecătoria Orhei – 2 posturi

Judecătoria Criuleni – 1 post

Judecătoria Edineț – 1 post

Judecătoria Hîncești – 1 post

Judecătoria Soroca – 1 post

Judecătoria Ungheni – 1 post

„Șase posturi au fost alocate instanțelor care deservesc locuitorii din stânga Nistrului, pentru a asigura accesul la justiție al cetățenilor din regiunea transnistreană. Judecătoria Comrat a primit cel mai mare număr de posturi noi – 3 – ținând cont de complexitatea și volumul mare de cauze examinate de această instanță. Decizia va fi urmată de ajustarea statelor de personal, avizarea acestora de către Cancelaria de Stat a Republicii Moldova și înregistrarea la Ministerul Finanțelor al R. Moldova”, precizează Consiliul într-un comunicat.

UPDATE 10:08 A fost aprobată eliberarea din funcție a judecătoarei Tamara Mereuța, de la Judecătoria Hîncești, în legătură cu atingerea plafonului de vârstă. Subiectul a fost examinat în lipsa magistratei.

„(…) Prin hotărârea CSM din 25 martie 2025, Tamra Mereuța a fost suspendată din funcția de judecător în legătură cu începerea urmăririi penale. Potrivit datelor din actul de identitate, doamna Tamara Mereuța, pe 28 august 2026, a atins plafonul de vârstă (…). În acest context, doamna Mereuța a depus o cerere prin care a solicitat demiterea din funcția de judecător în legătură cu acest fapt și achitarea indemnizației unice de concediere (…)”, a declarat membrul CSM, Alexandru Postica.

Hotărârea a fost adoptată cu votul a 11 membri ai CSM, fiind dispusă suspendarea plății indemnizației unice de concediere a lui Mereuța până la rămânerea irevocabilă a deciziei în cauza penală de corupție în care este vizată.

Mereuța a activat în sistemul judecătoresc din 1996. În 2001 a fost numită în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Tamara Mereuța figurează într-un dosar de corupție, alături de alți trei judecători.

În martie 2025, ofițerii CNA și procurorii din cadrul Procuraturii mun. Chișinău au efectuat circa 30 de percheziții în cadrul a 12 cauze penale pe fapte de corupere activă, corupere pasivă și trafic de influență în circumstanțe agravante.

Potrivit materialelor anchetei, au fost documentate acțiunile a patru judecători, un procuror și trei avocați implicați în faptele de corupție în cauze penale și contravenționale aflate în examinarea Judecătoriei Hâncești, dar și la Curtea de Apel Centru. Astfel, suspecții ar fi favorizat soluționarea unor dosare în schimbul unor sume de bani sau altor beneficii ilicite.

Pe 19 martie 2025, în cadrul unei ședințe extraordinare a CSM, au fost acceptate patru sesizări ale ex-procurorului general Ion Munteanu referitor la eliberarea acordului pentru efectuarea unor acțiuni de urmărire penală în privința unor judecători.

UPDATE 09:46 A început ședința CSM. Președintele Consiliului, Sergiu Caraman, a anunțat că un membru nu este prezent la ședință.