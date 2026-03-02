VIDEO Șapte tinere, printre care trei minore, exploatate sexual. Poliția a reținut șase suspecți: „Învinuiții au profitat de starea lor precară și le-au promis câștiguri mari”

Organele de drept anunță luni, 2 martie, destructurarea unei rețele care exploata sexual șapte tinere în Chișinău, dintre care trei sunt minore. Gruparea era formată din șase bărbați cu vârste între 20 și 30 de ani, care, după ce au fost reținuți cu sprijinul angajaților „Fulger”, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, la cererea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției (IGP), doi dintre suspecți fuseseră reținuți și arestați preventiv încă din noiembrie 2025, iar ulterior au fost reținuți și ceilalți patru membri ai rețelei. Cele șapte tinere, cu vârste între 15 și 20 de ani, provin din familii aflate în dificultate socială și financiară, din nord-estul și centrul țării. Suspecții ar fi profitat de situația lor vulnerabilă, ademenindu-le cu promisiuni de „câștiguri mari”.

„În acest scop, în perioada octombrie 2025 – februarie 2026, membrii grupului infracțional au închiriat apartamente în Chișinău, unde organizau transportarea clienților, cu care comunicau telefonic în baza cartelelor telefonice fără abonament, astfel încât să evite indicarea numelor lor, pentru ca să nu fie ușor găsiți de autorități. Iar între ei, învinuiții comunicau pe aplicația mobilă criptată Telegram.

Astfel, prin exploatarea situației precare a tinerelor și adolescentelor, aceștia-și găseau clienții după ce publicau anunțuri pe diferite platforme despre prestarea serviciilor sexuale. Deși învinuiții le-au promis victimelor venituri mari și condiții avantajoase, acestea erau manipulate, controlate și menținute într-o stare de dependență, inclusiv prin constrângeri psihologice și prin amenințări despre anunțarea rudelor și apropiaților despre prestarea serviciilor sexuale de către tinere.

Prin urmare, în baza informațiilor operative, oamenii legii au descins cu percheziții la domiciliile învinuiților în Chișinău. La fața locului, au fost depistate și ridicate mai multe obiecte relevante pentru cauza penală, inclusiv carduri bancare, cartele telefonice, acte de identitate ale unor victime supuse exploatării sexuale și bani în diverse valute care ar proveni din exploatarea sexuală a victimelor”, se spune în comunicatul Inspectoratului.

Urmărirea penală în acest dosar continuă cu privire la aspectele comiterii acestei infracțiuni de trafic de ființe umane, timp în care cei vizați beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii. Între timp, victimele au beneficiat de asistență socială și susținere psihologică, iar două din victime au fost cazate în centre de plasament.

În context, Poliția și PCCOCS atenționează cetățenii, în special tinerii și tinerele, să manifeste maximă prudență în mediul online și să nu transmită imagini sau materiale cu conținut intim către persoane cunoscute prin intermediul internetului. Expedierea unor astfel de imagini poate favoriza fapte de șantaj, estorcarea de sume financiare sau atragerea în scheme de exploatare sexuală.

Poliția recomandă cetățenilor să evite „distribuirea datelor personale și a conținutului sensibil și să sesizeze imediat autoritățile, în cazul în care devin victime ale unor asemenea fapte”.