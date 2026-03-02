Un om fără adăpost ar fi fost omorât în subsolul unui bloc din sectorul Rîșcani. Oamenii legii au reținut un suspect

Corpul neînsuflețit al unui bărbat de 61 de ani a fost găsit în noaptea de luni, 2 martie, în subsolul unui bloc de locuit din sectorul Rîșcani al capitalei, „cu semne vizibile de moarte violentă”, se arată într-un comunicat de presă emis de Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Oamenii legii au stabilit că atât victima, cât și persoana suspectată de omor, un bărbat de 39 de ani, ambii fără adăpost, locuiau în subsolul blocului respectiv. În urma măsurilor speciale de investigație, suspectul a fost identificat și localizat.

Conform comunicatului, între cei doi s-ar fi iscat un conflict, suspectul aplicându-i victimei o lovitură cu cuțitul în regiunea gâtului.

„La reținere, acesta a manifestat un comportament agresiv și a amenințat polițiștii cu cuțitul. După somarea oamenilor legii, acesta nu s-a conformat, motiv pentru care au fost efectuate câteva împușcături în plan vertical pentru imobilizarea acestuia”, mai notează IGP.

Pe caz a fost pornită o cauză penală, iar suspectul a fost reținut pentru 72 de ore.