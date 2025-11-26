VIDEO Proprietarii clădirilor abandonate sau aflate în renovare ar putea fi obligați să instaleze garduri. Declarațiile lui Lilian Carp după audierile organizate pe marginea incidentului de la Hotelul Național

Proprietarii clădirilor abandonate sau aflate în renovare din capitală ar putea fi obligați să instaleze garduri, precum și un banner cu proiectul restaurării. Declarația a fost făcută miercuri, 26 noiembrie, de președintele Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, după ce au fost organizate audieri ale autorităților competente privind creșterea consumului și traficului de droguri în R. Moldova, incidentul de la Hotelul Național, soldat cu decesul unei adolescente, și privind cazul depistării la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița a unui mijloc de transport cu muniții militare.

În cazul Hotelului Național, conform unui comunicat al Parlamentului, membrii Comisiei au venit cu recomandarea ca Poliția să intensifice raziile în perimetrul clădirii, iar Primăria municipiului Chișinău să asigure îngrădirea edificiului.

În cadrul unui briefing de presă, Lilian Carp a declarat că solicitări de a îngrădi clădirea fostului Hotel Național au fost făcute încă în anul 2022.

„(…) Din păcate, această clădire este un centru de criminalitate ridicată în care se află persoane care n-au adăpost și chiar persoane care consumă droguri. Concluziile la care au ajuns membrii Comisiei, la propunerea mai multor deputați, inclusiv a vicepreședinților: s-a venit cu propunerea de a obliga, prin lege, ca din contul proprietarului să fie asigurată îngrădirea clădirii, dar, totodată, clădirea să fie acoperită cu o imagine ce urmează a fi construită, așa cum există în țările occidentale. În condițiile în care agentul economic refuză să îngrădească clădirea sau să plaseze cel puțin avertizarea că acea clădire este cu risc de securitate, se propune de a fi efectuată din contul administrației publice locale, iar ulterior agentul economic va fi obligat să plătească. Acestea sunt doar câteva dintre propuneri (…)”, a subliniat președintele Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică.

Cât privește creșterea consumului și a traficului de droguri, președintele Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică a precizat că 99% dintre drogurile sintetice, care circulă pe teritoriul R. Moldova, provin din import, iar multe ajung în țara noastră în colete aduse de peste hotare. Astfel, pentru depistarea lor este nevoie de a îmbunătăți echiparea tehnologică a vameșilor și polițiștilor de frontieră. Totodată, conform comunicatului Parlamentului, membrii Comisiei propun elaborarea unui registru electronic al coletelor, care să specifice emițătorul și destinatarul acestuia.

O altă măsură vizează elaborarea unui proiect de lege care să înăsprească pedepsele pentru punerea în circulație a drogurilor și să grăbească examinarea în instanță a acestor cazuri.

Președintele Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică a specificat că în cazul depistării la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița a unui mijloc de transport cu muniții militare ancheta este în desfășurare atât în R. Moldova, cât și în România.

Pe 7 noiembrie 2025, o adolescentă a murit în incinta fostului Hotel Național din centrul Chișinăului, căzând de la înălțime. Tragedia nu este un caz izolat: în ultimii ani, alți copii au fost surprinși fără supraveghere în clădire sau în zona din jurul acesteia, iar autoritățile au raportat cazuri de suicid, tentative de suicid și accidente soldate cu răni grave.