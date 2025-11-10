Poliția a făcut multiple solicitări pentru îngrădirea accesului în fostul Hotel „Național”. Autoritățile au ignorat apelurile

Poliția Republicii Moldova informează că în ultimii trei ani au fost transmise 19 sesizări și 34 de fișe de semnalare privind necesitatea îngrădirii accesului în clădirea Hotelului „Național” către Primăria Chișinău, Pretura sectorului Centru, Procuratura municipiului Chișinău (Oficiul Centru) și către administratorul imobilului – fără niciun rezultat.

„Autoritatea publicǎ localǎ ne-a rǎspuns în majoritatea cazurilor cǎ urmeazǎ sǎ ia act de recomandǎrile poliției și urmează întreprinderea mai multor măsuri, ceea ce nu s-a întâmplat”, se arată într-un comunicat al Poliției.

