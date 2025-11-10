Hotelul „Național”, o ruină în care mor copii: zecile de solicitări ale poliției privind îngrădirea accesului pe teritoriul hotelului – ignorate de autoritățile municipale și firma care deține clădirea

Pe 7 noiembrie 2025, o adolescentă a murit în incinta fostului Hotel „Național” din centrul Chișinăului, căzând de la înălțime. Tragedia nu este un caz izolat: în ultimii ani, alți copii au fost surprinși fără supraveghere în clădire sau în zona din jurul acesteia, iar autoritățile au raportat cazuri de suicid, tentative de suicid și accidente soldate cu răni grave. Incidentul readuce în atenție privatizarea eșuată și investițiile ratate, care, de mai bine de două decenii, au transformat clădirea Hotelului „Național” într-un spațiu periculos și accesibil persoanelor vulnerabile.



Conform Poliției, în perioada 2022–2025, au fost remise 53 de sesizări privind necesitatea îngrădirii accesului în clădirea hotelului către autoritățile competente, inclusiv către Primăria municipiului Chișinău și Pretura sectorului Centru, dar și către agentul economic în proprietatea căruia se află clădirea – fără niciun rezultat. Mai mult chiar, în 2022 a fost inițiată instalarea unui gard care să limiteze accesul în clădire pentru persoanele fără adăpost, doar că ulterior gardul a fost scos la cererea Primăriei municipiului Chișinău, care a solicitat organelor de stat să intervină imediat în vederea demontării și evacuării gardului, deoarece pentru acele lucrări, dar și pentru sistarea circulației pe partea carosabilă, nu a fost emisă o dispoziție de către Primărie.

Doi copii și-au pierdut viața, unul a fost grav rănit, iar 34 au fost depistați fără supraveghere în ultimii patru ani

Între 2022 și 2025, Inspectoratul de Poliție (IP) Centru a depistat 34 de copii care se aflau fără supraveghere în clădirea Hotelului „Național” și a întocmit fișe de sesizare pentru fiecare caz. Reprezentanții instituției precizează, într-un răspuns pentru ZdG, că acestea sunt doar datele oficiale, iar în realitate numărul copiilor ar putea fi mai mare.

Tot în această perioadă au fost raportate două cazuri de suicid, ambele în rândul copiilor, precum și un accident care a provocat răni grave unei adolescente. De asemenea, au fost înregistrate numeroase apeluri la 112 referitoare la incidente în zona adiacentă hotelului, însă doar 13 dintre ele au fost înregistrate oficial.

Cea mai recentă tragedie s-a produs pe 7 noiembrie 2025, când o adolescentă de 13 ani a fost găsită decedată în incinta fostului hotel „Național” de pe bulevardul Ștefan cel Mare, după ce, potrivit poliției, ar fi căzut de la înălțime. Minora nu a revenit acasă după cursurile de la școală, în seara zilei de 6 noiembrie, iar mama sa a anunțat autoritățile. Polițiștii au demarat imediat căutările, iar adolescenta a fost găsită inconștientă în interiorul clădirii în jurul orei 21:00. Echipa medicală, care s-a deplasat la fața locului, a constatat decesul. Poliția a inițiat o anchetă pentru a stabili circumstanțele tragediei.

Avocat: „O fetiță de 13 a murit, de fapt, nu aș greși dacă aș spune că a fost omorâtă de absența autorităților, acolo unde le era locul”

Cazul dat a provocat reacții puternice în societate, mai ales că acesta nu este primul incident de acest fel. Avocatul Constantin Tănase a amintit că, în septembrie 2024, o altă adolescentă a căzut în aceeași clădire, rămânând imobilizată într-un scaun cu rotile.

„Un an de zile am încercat împreună cu părinții acesteia să aflăm circumstanțele acestei căderi. Ni s-a sugerat de fiecare dată că de, asta-i viața, trebuie să avem grijă de copii. Am aflat de la poliție că asemenea căderi și traume sunt cu zecile, acolo e un loc comun pentru narcomani și traficanții de droguri. Am depus și o scrisoare oficială din numele părinților prin care am cerut explicații de la Primăria capitalei. Am primit un răspuns că asta nu este problema primăriei”, a precizat avocatul într-o postare pe Facebook.

Acesta a criticat dur lipsa de reacție a autorităților. „O clădire cu ușile deschise la stradă este deja un loc public. De acolo au căzut zeci de copii, dar statistic, nu apare nimic – dacă victima nu e implicată în dosare penale, rămâne o «traumă domestică». (…) Iată că s-a întâmplat, o fetiță de 13 a murit, de fapt, nu aș greși dacă aș spune că a fost omorâtă de absența autorităților, acolo unde le era locul. (…) Ce ar trebui să se mai întâmple ca Primăria Chișinău să găsească totuși 10 000 de lei pentru niște gratii?”.

53 de sesizări privind necesitatea îngrădirii accesului în clădirea hotelului – fără niciun rezultat

În perioada 2022–2025, IP Centru a transmis 53 de sesizări privind îngrădirea tuturor căilor de acces în clădirea Hotelului „Național” către autoritățile competente, inclusiv către Primăria municipiului Chișinău și Pretura sectorului Centru, dar și către agentul economic în proprietatea căruia se află clădirea, arată informațiile furnizate ZdG de către Inspectoratul General al Poliției.

Totodată, proprietarului clădirii i s-a cerut în repetate rânduri să asigure paza permanentă pe teritoriul adiacent și să mențină curățenia și o stare sanitară decentă în perimetrul respectiv.

În cadrul acestor sesizări, IP Centru a atenționat asupra faptului că accesul în clădire este liber pentru toate persoanele, în special pentru copii, iar odată cu răcirea vremii, numărul acestora este în creștere. Potrivit Inspectoratului, pe parcursul nopții, mai mulți copii obișnuiesc să doarmă în interiorul clădirii, situație care poate avea consecințe grave asupra siguranței și sănătății lor. De asemenea, instituția a semnalat că numărul persoanelor care practică cerșitul și vagabondajul în zonă este în creștere. Solicitările Poliției nu au fost însă puse în practică de către autoritățile municipale și agentul economic.

„Autoritatea publicǎ localǎ ne-a rǎspuns în majoritatea cazurilor cǎ urmeazǎ sǎ ia act de recomandǎrile poliției și urmează întreprinderea mai multor măsuri, ceea ce nu s-a întâmplat”, se arată într-un comunicat al Poliției.

Una din sesizările Poliției transmise Primăriei municipiului Chișinău în iulie 2023, analizată de ZdG, a fost redirecționată de către instituție Preturii sectorului Centru, care la rândul său a transmis o cerere pe data de 26 iulie 2023, către Î.M. Servicii locative Centru cu următorul text: „Intervenim cu rugămintea să examinați posibilitatea executării lucrărilor de blocare a acceselor din interiorul construcțiilor Hotelului Național din toate direcțiile, pentru a nu admite accesul persoanelor fără loc permanent de trai”. În cazul altor două sesizări, din martie 2023, Pretura sectorului Centru a informat Poliția că, în adresa proprietarului clădirii, S.A. „Moldova-Tur” au fost expediate demersuri prin care a fost expusă problema, precum și s-a solicitat „implicarea pentru a stopa situațiile ilegale și indecente ce au loc în preajma clădirii”.

Ion Ceban cere Guvernului să intervină: „Să fie amplasată pază și găsite soluții legale pentru clădirile periculoase din Chișinău”

Ion Ceban, primarul capitalei, a comentat decesul adolescentei de 13 ani în incinta clădirii Hotelului Național, în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei din 10 noiembrie, transmițând condoleanțe familiei victimei și acuzând Guvernul de inacțiune. Edilul a reamintit că, încă din anii trecuți, Primăria a propus naționalizarea fostului Hotel „Național” și includerea acestuia în Registrul Monumentelor de Arhitectură Națională, însă, potrivit lui, până astăzi nu a fost primit niciun răspuns din partea Ministerului Culturii sau a Guvernului.

Ion Ceban, Primarul General al Capitalei

Ceban a afirmat că în Chișinău există numeroase clădiri aflate în proprietatea statului sau a unor agenți economici privați, unde accesul este liber și riscul de accidente este major — menționând, printre altele, Filarmonica Națională și fostul liceu „Real”. El a subliniat că Primăria nu poate interveni direct în aceste cazuri, din lipsă de pârghii legale, și a solicitat Guvernului Republicii Moldova să identifice soluții pentru securizarea clădirilor abandonate și pentru a obliga proprietarii privați să asigure paza și siguranța acestora.

„Tot așa, avem foarte multe clădiri pe teritoriul mun. Chișinău, care sunt proprietate privată și, la fel, Primăria nu poate direct interveni, pentru că nu avem aceste pârghii, inclusiv din punct de vedere legal. De aceea, solicit Guvernului RM, împreună să facem ceva în această privință. Atunci când este vorba de clădirile publice care aparțin statului, să fie amplasată pază, să nu se permită accesul în interiorul acestor clădiri, iar, cât privește clădirile private, să fie găsită o soluție legală pentru a obliga proprietarii să asigure paza sau alte mecanisme de siguranță”, a declarat Ceban.

Arhitecta-șefă a municipiului Chișinău: Responsabilitatea pentru tot ce se întâmplă într-o clădire o poartă proprietarul, dar în cazul dat și statul

Svetlana Dogotaru, arhitectă-șefă a municipiului Chișinău, a precizat, la ședința de luni, 10 noiembrie, a Primăriei Chișinău, că după ce a fost emisă o autorizație de demolare a clădirii fostului hotel „Național”, au fost pornite câteva proceduri, inclusiv cea de declarare a clădirii drept „monument de importanță națională”, iar APP a declanșat o procedură de întoarcere a imobilului în proprietatea statului.

„Acum, chiar dacă proprietarul și-ar dori să facă ceva în această clădire, nu neapărat demolare, orice intervenție, trebuie să o coordoneze cu Ministerul Culturii, dar nu doar atât. Procedura de clasare a unui monument prevede negocieri cu proprietarul pentru a concretiza dacă clădirea este naționalizată, deci răscumpărată de la proprietar, odată ce au fost incluse și puse condiții speciale, sau participarea prin programe de susținere a acestei clădiri pentru a fi păstrată ca patrimoniu. Din câte cunoaștem noi, nici Ministerul Culturii, nici APP nu au făcut nimic, nu există niciun program și nicio acțiune pentru păstrarea patrimoniului respectiv”, a declarat șefa Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare.

Potrivit ei, responsabilitatea pentru tot ce se întâmplă într-o clădire o poartă proprietarul, dar în cazul dat și statul.

Fost viceprimar al capitalei: „Nu exista prevederi legale care să interzică primăriei să ia măsuri de protecție a clădirilor abandonate”

sursa: Victor Chironda/ Facebook

Victor Chironda, fost viceprimar al capitalei, afirmă însă că nu există prevederi legale care să împiedice Primăria Chișinău să ia măsuri de protecție în cazul clădirilor abandonate. „Primăria ar putea chiar să instaleze un gard de protecție în jurul unei clădiri periculoase, însă asta costă bani”, a explicat el.

Potrivit lui Chironda, autoritățile locale ar trebui să depună plângeri la poliție și procuratură împotriva proprietarilor care nu respectă obligațiile legale privind protejarea și conservarea șantierelor, sau chiar să-i acționeze în instanță.

Gard instalat, apoi demontat la solicitarea Primăriei Chișinău

Totuși, în primăvara anului 2022 pe teritoriul adiacent hotelului a fost de fapt inițiată instalarea unui gard provizoriu din pânză pentru îngrădirea accesului. Atunci, responsabilii din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău au declarat că Inspectoratul de Poliție (IP) Centru a solicitat S.A. „Moldova-Tur”, în gestiunea căreia se află Hotelul „Național”, să întreprindă măsuri pentru a limita accesul persoanelor fără adăpost în clădire. Astfel, potrivit poliției, pe 20 mai 2022, proprietarul Hotelului „Național” a contractat o companie pentru a instala un gard în jurul clădirii.

Ulterior însă, gardul a fost scos la cererea Primăriei municipiului Chișinău, care a solicitat organelor de stat să intervină imediat în vederea demontării și evacuării gardului, deoarece pentru acele lucrări, dar și pentru sistarea circulației pe partea carosabilă, nu a fost emisă o dispoziție de către Primărie.

Luni dimineața, 10 noiembrie, am solicitat o reacție de la Primăria mun. Chișinău despre solicitările rămase fără rezultat de a îngrădi accesul în clădirea fostului hotel, dar instituția nu a venit cu un răspuns. Direcția Relații Publice și Buget Civil a răspuns că mesajul va fi înregistrat prin intermediul Ghișeului Unic și transmis spre examinare conform competenței. Chiar dacă am insistat pentru o reacție mai rapidă, având în vedere actualitatea subiectului, reprezentanții Primăriei au declarat că răspunsul va veni de la autoritatea competentă.



Totodată, am telefonat de mai multe ori pe parcursul zilei de luni, 10 noiembrie, la un număr de telefon mobil al companiei S.A. „Moldova-Tur”, proprietara clădirii, doar că nu ni s-a răspuns.

Cronologia privatizării Hotelului „Național” – 26 de ani de controverse

1999. A fost privatizat pentru prima dată Hotelul „Național”. Firma câștigătoare, „Avi Awaks”, din Israel, urma să achite 1,55 milioane dolari. Din motivul neachitării prețului pentru pachetul de acțiuni, contractul a fost reziliat pe cale judiciară.

2006. Hotelul a fost privatizat pentru a doua oară, firma câștigătoare a concursului investițional fiind Întreprinderea cu capital străin „Alfa-Engineering” (director pe atunci era Nicolae Curtoglo, membru al Consiliului Municipal din partea Partidului Comuniștilor), care s-a obligat să facă investiții în valoare de 33 de milioane de dolari pentru reconstrucția hotelului și să-l transforme într-un hotel de cinci stele. Lucrările urmau să fie finisate doi ani mai târziu, însă nu s-a mai făcut nimic.

2007–2008. Potrivit Agenției Proprietății Publice (APP), investițiile asumate de cumpărător pentru această perioadă nu au fost efectuate. Instituția a comunicat că autoritățile locale ar fi refuzat eliberarea autorizațiilor de construcție, motiv invocat de cumpărător pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

2010. Pe 13 februarie 2010, Procuratura Generală, la solicitarea Ministerului Economiei, a înaintat în instanță o cerere de reziliere a contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu „Alfa-Engineering”. Cererea a fost respinsă pe 5 martie 2010 de Curtea de Apel Economică, iar decizia a fost menținută de Curtea Supremă de Justiție la 18 martie 2010.

2011. La 16 martie 2011, APP a fost obligată să prelungească termenul de efectuate a investițiilor din contractul de vânzare-cumpărare cu încă doi ani, acesta calculându-se din momentul obținerii autorizațiilor de construire necesare pentru implementarea Programului Investițional. APP a solicitat Primăriei Chișinău urgentarea eliberării acestor autorizații, dar nu a primit informații privind acțiunile cumpărătorului pentru demararea lucrărilor.

2017. Pe 4 decembrie 2017, Comisia pentru desfășurarea concursurilor comerciale și investiționale a decis inițierea procedurii de reziliere a contractului de privatizare din 2006, pe motivul neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către „Alfa-Engineering”.

2018. Un an mai târziu, APP a înaintat acţiune în instanţa de judecată împotriva „Alfa-Engineering”, unic fondator al acesteia fiind compania „Anik Imobil”, privind rezilierea contractului de vânzare-cumpărare.

2019. Pe 25 martie 2019, Judecătoria Căușeni a respins acțiunea APP privind rezilierea contractului. Ulterior, la 25 iunie 2019, Curtea de Apel Chișinău a respins apelul APP, menținând hotărârea primei instanțe. APP a precizat în același an că terenul aferent Hotelului „Național” se află în proprietatea municipiului Chișinău, întrucât nu a fost inclus în contractul de vânzare-cumpărare din 2006.

2020. În august 2020, edilul capitalei, Ion Ceban, invitat la o emisiune televizată, a declarat că proprietarul clădirii Hotelului „Național” putea să înceapă demolarea. El a precizat că proprietarul a primit autorizația de demolare și că mai avea de parcurs câteva proceduri necesare, adăugând că demolarea clădirii vechi urma să înceapă în toamna acelui an sau, cel târziu, în primăvara anului următor.

2021. În martie 2021 a fost propusă demolarea edificiului în detrimentul construcției unui complex multifuncțional. Pe 4 iunie 2021, proprietarul edificiului a primit autorizația de demolare de la Primăria Chișinău, iar pe 12 iunie 2021 au avut loc consultări publice asupra proiectului.

2022. Pe 20 mai 2022 a început să fie instalat un gard în jurul hotelului, în spațiul public apărând informații potrivit cărora clădirea urma să fie demolată. Mai târziu, primarul Ion Ceban a retras totuși S.A. „Moldova-Tur”, care deține hotelul, autorizația de demolare acordată în vara anului 2021, din cauza „încălcărilor depistate la fața locului”, solicitând demontarea gardului instalat.

2023. În mai 2023, șeful Centrului Național Anticorupție (CNA) de la acea vreme, Iulian Rusu, a declarat în timpul prezentării raportului de activitate al CNA pentru anul 2022 că dosarul „Hotelul Național” este o rușine pentru tot sectorul justiției. „Noi am depistat mai multe probe și avem mai multe suspiciuni că au fost comise infracțiuni de la bun început, în 2006, când s-a luat decizia cu privire la privatizarea S.A.«Moldova-Tur». Aceste informații noi le-am prezentat colegilor procurori. Din păcate, propunerea noastră de ordonanță de a porni cauze penale pe mai multe articole a fost parțial abrogată”, declara la acea vreme Iulian Rusu. Procuratura Anticorupție a venit atunci cu un comunicat prin care a respins acuzațiile șefului CNA.

2024. Directorul general al APP, Roman Cojuhari, a declarat în cadrul unei emisiuni televizate că instituția a sesizat CNA în legătură cu readucerea Hotelului „Național” în proprietatea statului: „Am analizat foarte bine toate documentele și tot procesul cum s-a desfășurat această privatizare, cum s-au desfășurat toate acțiunile juridice după asta, și avem informație nouă, cu noi dovezi, cu care mergem la organele de drept și în instanțele de judecată ca să întoarcem acest hotel în proprietatea statului.”

Cine este beneficiarul Hotelului „Național”?

Potrivit APP, Hotelul „Național” se află în proprietatea S.A. „Moldova-Tur”, iar pachetul majoritar al acțiunilor acestei societăți este deținut de societatea comercială „Alfa-Engineering” S.R.L, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare a pachetului de acțiuni al statului în S.A. „Moldova-Tur” din 21 noiembrie 2006.

După privatizarea din 2006, istoria Hotelului „Național” a devenit un exemplu clasic al tranzacțiilor netransparente cu bunuri ale statului. Vândut cu doar 2 milioane de dolari, în baza unui concurs investițional organizat pe vremea ministrului Economiei Igor Dodon, hotelul urma să beneficieze de investiții de 33 de milioane de dolari, care însă nu au fost realizate niciodată. Compania „Alfa-Ingineering”, fondată cu doar trei luni înainte de licitație de o firmă estoniană nou-creată, „Maldone Invest”, a câștigat concursul în fața unor investitori cu experiență în domeniul hotelier. La scurt timp, acțiunile au fost transferate către offshore-uri controlate de Vladimir Plahotniuc, iar ulterior proprietatea a trecut prin mâinile lui Veaceslav Platon și Ilan Șor. Despre asta a povestit în detalii chiar Platon în plângerea penală împotriva lui Plahotniuc, pe care a depus-o în august 2016 la DIICOT, în România. Platon declara că Plahotniuc i-a vândut cu 80 de milioane de dolari, mai multe active, printre care și Hotelul Național.

De-a lungul anilor, niciunul dintre proprietari nu a respectat obligațiile de investiții, iar statul nu a reușit să rezilieze contractul nici pe cale amiabilă, nici prin instanțe. Într-o perioadă, hotelul a fost chiar utilizat de postul TV al lui Plahotniuc pentru emisiunea „Fabrica de staruri”.

Potrivit datelor oficiale, din august 2020, în calitate de fondator al firmei „Alfa-Engineering” S.R.L., figurează compania „Vernon Corporation LTD”, înregistrată în Londra, Marea Britanie. Potrivit documentelor consultate, proprietarul în acte al firmei londoneze este, din 29 martie 2023, ucraineanul Dmitro Iamkovyi. Anterior, din 2018 până în 2023, deținător al pachetului majoritar de acțiuni în firma londoneză a figurat ucraineanul Viktor Kanaiev, care apărea și ca fondator al unei companii din Republica Moldova, S.R.L. „Furnizare Energie”, furnizor de energie pe piața din Republica Moldova. Ucraineanul Viktor Kanaiev a preluat controlul asupra companiei britanice, care deține Hotelul „Național”, în anul 2018, atunci când a fost fondat și S.R.L. „Furnizare Energie”.

Anterior însă, acționară a firmei de la Londra, figura ucraineanca Iryna Rolemska. Numele acesteia a devenit cunoscut în R. Moldova în contextul scandalului în jurul Consulatului moldovenesc din orașul Odessa. Imobilele Consulatului, un teren de aproape jumătate de hectar în cea mai scumpă zonă din Odesa, pe celebra plajă Arkadia, și clădirea Consulatului urmau să fie schimbate, în baza unei decizii din februarie 2019 a Guvernului Filip, pe o casă din Odesa cu 4 ari de pământ a cărei proprietară în acte era aceeași Iryna Rolemska.

Femeia cumpărase casa cu 90 de mii de euro doar cu o săptămână înainte de decizia Guvernului Filip privind schimbul de imobile. Afacerea din jurul Consulatului de la Odesa a fost atribuită intereselor lui Vladimir Andronachi, considerat unul dintre cei mai apropiați oameni ai lui Plahotniuc, fost deputat și fost vicepreședinte al fostului PDM. Ex-premierul Pavel Filip a recunoscut public că Andronchi a fost implicat în schema de la Odesa.

În 2022, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana a dispus aplicarea sechestrului pe Hotelul „Național” în dosarul denumit generic „Metalferos,” în care fostul deputat, Vladimir Andronachi este investigat. Potrivit unui raport al Serviciului pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor prezentat către ARBI a CNA și examinate de procurorii PCCOCS, Andronachi este beneficiarul efectiv al companiei care deține Hotelul „Național”. Andronachi se află în arest preventiv din luna septembrie 2025, într-un dosar penal deschis pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari.