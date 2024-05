VIDEO Prima reacție a artistei Natalia Barbu după ce R. Moldova nu s-a calificat în finala Eurovision 2024

Reprezentanta R. Moldova la Eurovision a oferit primele declarații post-concurs. Artista a subliniat dezamăgirea legată de rezultat, sugerând că prima semifinală Eurovision 2024 ar fi influențat de factori politici, transmite moldova1.md.

„Este foarte politic și nu contează pentru că piesa mea e despre lumină, e despre frumos și eu sunt convinsă că m-am conectat cu foarte multă lume, doar că acest concurs probabil că nu e doar despre asta”, a declarat artista.

Totodată, Natalia Barbu a subliniat experiența obținută prin participarea la Eurovision, exprimând recunoștință pentru oportunitatea de a se conecta cu publicul și de a împărtăși piesa sa.

„Eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru această experiență în sine. A fost frumos și eu cred că dacă am ajuns aici, în acest concurs, nu am ajuns degeaba, pentru că de acum încolo începe o etapă nouă și frumoasă în cariera și în viața mea”, a accentuat Natalia Barbu.

R. Moldova nu s-a calificat în finala concursului Eurovision Song Contest 2024, care a avut loc marți, 7 bmai. Reprezentanta R. Moldova, Natalia Barbu, care a urcat pe scenă sub numărul 11, cu piesa – In The Middle, nu a fost selectată printre cei 10 concurenți din prima semifinală.

Serbia, Portugalia, Slovenia, Ucraina, Lituania, Finlanda, Cipru, Croația, Irlanda și Luxembourg au trecut de prima semifinală de calificare. R. Moldova, alături de Polonia, Islanda, Azerbaijan și Australia, nu s-a calificat.

Rezultatul semifinalei a fost stabilit prin televot. Televotul a avut loc în timpul transmisiunii în direct a concursului. În această semifinală au votat cele 15 țări participante, precum și Suedia, Germania și Regatul Unit. Cele 10 echipe calificate se vor alătura celor calificate din a doua semifinală (joi, 9 mai), precum și celor 5 țări mari și Suediei, campioana în exercițiu a concursului, în marea finală de sâmbătă, 11 mai.

Competiția se desfășură în Suedia, după ce anul trecut interpreta Loreen a luat premiul cel mare cu piesa „Tattoo”.

Atunci, R. Moldova a fost reprezentată de Pasha Parfeni, care s-a clasat pe locul 18 cu melodia „Soarele și Luna”.

Pe 17 februarie 2024 a avut loc finala națională a concursului muzical Eurovision Song Contest. Unsprezece participanți au luptat pentru șansa de a reprezenta R. Moldova la Malmö. Piesa „In the middle” a interpretei Natalia Barbu a fost aleasă câștigătoare.