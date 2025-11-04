VIDEO Prezentarea Pachetului de Extindere al UE: „R. Moldova a făcut cel mai mare progres pe calea integrării”

Marți, 4 noiembrie a fost organizată o conferința de presă dedicată „Pachetului de Extindere al UE pentru 2025”, susținută de Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Vicepreședinte al Comisiei Europene și Marta Kos, Comisara Europeană pentru Extindere.

În cadrul conferinței, Kaja Kallas și Marta Kos au vorbit despre progresul înregistrat de țările candidate, menționând că R. Moldova a înregistrat un progres semnificativ în procesul de deschidere a negocierilor cu Uniunea Europeană.

„Extinderea UE este un pas important dacă ne dorim să rămânem un jucător important pe scena internațională. (…) Albania, Muntenegru, Ucraina și R. Moldova au șanse pozitive să adere la UE, iar șansele Georgiei sunt mai mici”, a spus Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, în deschidere.

„Alegerile din R. Moldova din luna octombrie au fost un răspuns pozitiv clar pentru viitorul european al țării. Țara continuă să implementeze reformele cheie”, a spus Kaja Kallas.

Marta Kos a prezentat Pachetul de Extindere:

„Viitorii candidați trebuie să se pregătească bine pentru aderare. (…) Ucraina și R. Moldova își doresc aderarea până în 2028, iar noi le susținem ambiția”, a spus Marta Kos.

Potrivit comisarei pentru Extindere, Muntenegru ar fi cea mai pregătită țară pentru a deschide negocierile de aderare, din punct de vedere al progresului general, iar R. Moldova a înregistrat „cel mai mare progres timp de un an”.

„R. Moldova a făcut cel mai mare progres timp de un an dintre toate țările candidate”, a spus Marta Kos.

De asemenea, Kaja Kallas a menționat că R. Moldova și Ucraina ar trebui să rămână cuplate în procesul de aderare.

„Moldova a făcut cel mai mare progres, dar negocierile de aderare încă nu au început. (…) Asta nu înseamnă că reformele nu sunt pe drumul cel bun, dar sunt o serie de reguli care trebuie urmate. Chiar și așa, R. Moldova trebuie să continue să se dezvolte. UE ar putea deschide clusterele de negocieri cu Moldova și Ucraina în noiembrie 2025”, a spus Marta Kos.

În cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri, Marta Kos a menționat și despre situația regiunii din stânga Nistrului în procesul de aderare.

„Până la aderare R. Moldova, problema regiunii transnistriene ar putea fi rezolvată. Au fost făcute îmbunătățiri și până acum, de exemplu, în regiunea transnistreană este transmisă televiziunea și radioul național, lucru care nu se întâmpla până de curând. Acum, cu noul Guvern, vom lucra la acest aspect”, a menționat Marta Kos.

Comisia Europeană, raport pozitiv cu referire la progresele înregistrate de R. Moldova: „Aderarea a noi state la UE este din ce în ce mai aproape”

Înainte de prezentarea Pachetului de Extindere, Comisara pentru Extindere, Marta Kos a scris pe X: „Moldova a realizat cel mai mare progres pe calea integrării. A intensificat semnificativ cooperarea cu Uniunea Europeană, în pofida amenințărilor hibride continue și a încercărilor de a destabiliza țara și cursul ei european”.

Președinta R. Moldova este prezentă la Bruxelles. Pe agenda vizitei sunt prevăzute întrevederi cu Președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, precum și cu alți oficiali de rang înalt. Discuțiile se vor concentra pe avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

