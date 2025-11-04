Comisia Europeană, raport pozitiv cu referire la progresele înregistrate de R. Moldova: „Aderarea a noi state la UE este din ce în ce mai aproape”

„Aderarea a noi state la Uniunea Europeană este din ce în ce mai aproape”. Concluziile aparțin Comisiei Europene, care marți, 4 noiembrie, a adoptat pachetul anual privind extinderea, prezentând o evaluare cuprinzătoare a progreselor înregistrate de partenerii de extindere în ultimele douăsprezece luni.

R. Moldova, Muntenegru, Albania, Ucraina, Serbia, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Turcia și Georgia își continuă parcursul către UE, a concluzionat Comisia Europeană. Potrivit instituției europene, ritmul reformelor acestor țări, în special în domeniile democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale, „are un impact direct asupra vitezei de aderare”.

„Aceste progrese sunt benefice atât pentru statele membre aspirante, cât și pentru statele membre actuale ale UE, promovând prosperitatea, democrația, securitatea și stabilitatea, în timp ce deschid noi oportunități pentru cetățeni și întreprinderi, cum ar fi investițiile strategice și deschiderea pieței unice”, a subliniat Comisia, într-un comunicat din 4 noiembrie.

Cu referire la R. Moldova, în contextul amenințărilor hibride continue și al încercărilor de destabilizare a țării, Comisia a stabilit că țara noastră a înregistrat progrese semnificative pe calea aderării, finalizând cu succes procesul de evaluare.

„Primul summit UE-Republica Moldova din iulie 2025 a marcat o nouă etapă de cooperare și integrare. Republica Moldova a adoptat foi de parcurs privind statul de drept, administrația publică și funcționarea instituțiilor democratice, care au fost evaluate pozitiv de Comisie. Comisia consideră că Moldova a îndeplinit condițiile necesare pentru deschiderea unor capitole: unul (aspecte fundamentale), șase (relații externe) și două (piața internă). Comisia se așteaptă ca Moldova să îndeplinească și condițiile pentru deschiderea celorlalte trei capitole și depune eforturi pentru a se asigura că Consiliul este în măsură să avanseze cu deschiderea tuturor capitolelor înainte de sfârșitul anului. Guvernul Moldovei și-a exprimat obiectivul de a încheia provizoriu negocierile de aderare până la începutul anului 2028. Comisia se angajează să sprijine acest obiectiv, care este ambițios, dar realizabil, cu condiția ca Moldova să accelereze ritmul actual al reformelor. Menținerea ritmului reformelor este esențială, fiind consolidată de sprijinul puternic al parlamentului pentru parcursul european al țării după alegerile din septembrie”, a punctat instituția europeană.

Evaluările, însoțite de recomandări și orientări privind prioritățile reformei, oferă partenerilor de extindere o foaie de parcurs către aderarea la UE.