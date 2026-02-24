VIDEO Președinția R. Moldova, iluminată în culorile drapelului ucrainean la patru ani de război

În ziua în care se marchează patru ani de la începutul războiului provocat de Rusia în Ucraina, clădirea Președinției R. Moldova este iluminată în culorile drapelului ucrainean, în semn de solidaritate cu Ucraina.

Într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, președinta Maia Sandu subliniază că „Ucraina merită o pace dreaptă. Iar noi vom sprijini Ucraina cu solidaritate neștirbită”.

„În zorii unei zile care a schimbat istoria, Ucraina a ales să reziste. Și a rămas în picioare. Dârzenia poporului ucrainean este o lumină pentru întreaga lume liberă.

Ne înclinăm în fața memoriei celor care și-au pierdut viața în cei patru ani de război. Împărtășim durerea celor care au pierdut pe cineva drag. Purtăm în amintire suferința celor care au fost răniți sau au fugit din calea armelor. Nu uităm chinul prizonierilor de război torturați și umiliți în captivitate.

Vom fi mereu recunoscători ucrainenilor pentru că au apărat pacea și libertatea noastră și a întregii Europe (…)”, declară șefa statului.

În noaptea de 23 februarie, clădirea Parlamentului R. Moldova a fost iluminată în culorile drapelului ucrainean, în semn de solidaritate cu Ucraina și de susținere a poporului ucrainean. În scuarul Parlamentului au fost aprinse lumânări, aranjate sub forma cuvântului „pace”, conform unui comunicat al Legislativului. Totodată, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de susținere a poporului ucrainean.

Astăzi, 24 februarie, este marcat cel de-al patrulea an de război în Ucraina. La patru ani de la declanșarea invaziei rusești în Ucraina, conflictul rămâne fără o soluție clară. În pofida tentativelor de negociere și a sprijinului oferit de partenerii internaționali, războiul continuă să facă victime și să provoace suferință.

Trăind la granița acestui conflict, ZdG a întrebat câțiva cetățeni ai R. Moldova cum văd ei războiul după patru ani, ce soluții ar fi pentru încheierea lui, ce mesaj au pentru poporul ucrainean, dar și pentru liderul de la Kremlin, cel care a ordonat invazia și care, până în prezent, nu a pus capăt acestui război.



