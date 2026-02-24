VIDEO Mesaje pentru Ucraina și Putin la 4 ani de război: „Suntem feriți de această năpastă datorită ucrainenilor”

La patru ani de la declanșarea invaziei rusești în Ucraina, conflictul rămâne fără o soluție clară. În pofida tentativelor de negociere și a sprijinului oferit de partenerii internaționali, războiul continuă să facă victime și să provoace suferință.

Trăind la granița acestui conflict, Ziarul de Gardă a întrebat câțiva cetățeni ai R. Moldova cum văd ei războiul după patru ani, ce soluții ar fi pentru încheierea lui, ce mesaj au pentru poporul ucrainean, dar și pentru liderul de la Kremlin, cel care a ordonat invazia și care, până în prezent, nu a pus capăt acestui război.