FOTO Protest la Ambasada Rusiei la Chișinău în ziua marcării a patru ani de război în Ucraina. Oamenii scandează: „Putin criminal” și „Slava ZSU”

Peste o sută de persoane s-au adunat la un marș de solidaritate cu Ucraina, în ziua în care se marchează patru ani de la începutul războiului declanșat de Federația Rusă. Protestul a început la ora 18:00, de la statuia lui Ștefan cel Mare din Chișinău, și s-a îndreptat către clădirea Ambasadei Rusiei.

Manifestanții au mers spre ambasadă pe fundalul tobelor, iar unii au prins mesaje pe pomii din fața misiunii diplomatice: „Rusia este un stat terorist”.

Conform reporterului Ziarului de Gardă de la fața locului, participanții scandează: „Armata rusă afară!”, „Putin criminal!”, „Slava ZSU!” (Slavă Forțelor Armate ale Ucrainei, n.r.).

De asemenea, oamenii au adus pancarte cu mesaje anti-război.

La marș participă și Ion Iovcev, care a condus în perioada 1992–2022 Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Tiraspol, una dintre cele opt școli cu predare în limba română din regiunea transnistreană.

Sursa foto: ZdG

Evenimentul a fost organizat de organizația civică Stop Russian Aggression din R. Moldova.

„În această perioadă extrem de dificilă trebuie să fim alături de ei și să ne exprimăm sprijinul, să le reamintim tuturor că războiul continuă. Liderii mondiali trebuie să înceteze să închidă ochii la genocidul poporului ucrainean comis de Rusia. Și statul-agresor trebuie să suporte o pedeapsă dreaptă pentru crimele sale. Ucraina are nevoie de sprijinul nostru (…)”, se menționează într-un comunicat al organziației civice.

Astăzi, 24 februarie, este marcat cel de-al patrulea an de război în Ucraina. Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de susținere pentru poporul ucrainean. La fel, deputații din Parlamentul R. Moldova participă la evenimente comemorative.

La patru ani de la declanșarea invaziei rusești în Ucraina, conflictul rămâne fără o soluție clară. În pofida tentativelor de negociere și a sprijinului oferit de partenerii internaționali, războiul continuă să facă victime și să provoace suferință.

Trăind la granița acestui conflict, ZdG a întrebat câțiva cetățeni ai R. Moldova cum văd ei războiul după patru ani, ce soluții ar fi pentru încheierea lui, ce mesaj au pentru poporul ucrainean, dar și pentru liderul de la Kremlin, cel care a ordonat invazia și care, până în prezent, nu a pus capăt acestui război.