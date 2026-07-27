VIDEO O copilă din Nisporeni ar fi fost adoptată ilegal și impusă să cerșească în alte țări. Părinții adoptivi, învinuiți de trafic de copii

Procurorii PCCOCS investighează un caz de traficare prin cerșetorie a unei copile în statele CSI și UE, după ce ar fi fost adoptată ilegal în Nisporeni, în 2012. Mai exact, părinții adoptivi ar fi impus-o să cerșească într-un scaun cu rotile, chiar dacă aceasta putea merge independent, comunică Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Prin urmare, cu sprijinul angajaților „Fulger” au avut loc percheziții la părinții adoptivi, de unde a fost ridicat căruciorul cu rotile al copilei care acum are vârsta de 14 ani, precum și și alte materiale probatorii inclusiv cele care dovedesc că copila în loc să meargă la școală era impusă să cerșească.

„Totodată, pe lângă cei doi părinți adoptivi, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale i-a formulat învinuirea și unei doctorițe care în 2012 ar fi fost implicată în adopția ilegală a copilei”, potrivit PCCOCS.

Urmare a deconspirării acestei scheme de trafic de copii prin cerșetorie, copila a fost încredințată unui Centru de Plasament din Moldova, pentru acordarea asistenței necesare.

Cauza penală, investigată de autoritățile de drept de la Chișinău începând din luna ianuarie, de comun cu cele din Timișoara și cu sprijinul agenției europene SELEC este în continuă desfășurare (timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii).