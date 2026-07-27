Moldatsa are un nou administrator interimar

Agenția Proprietății Publice informează că Întreprinderea de Stat pentru Utilizarea Spațiului Aerian și Deservirea Traficului Aerian „Moldatsa” are un nou administrator – Vasile Șaramet, fost conducător al Autorității Aeronautice Civile.

Schimbarea vine după încetarea mandatului lui Dumitru Vangheli în calitate de administrator al Î.S. „Moldatsa”, în urma suspendării activității manageriale și a aprobării ulterioare, de către Consiliul de administrație, a cererii de demisie depuse de acesta.

ZdG a publicat pe18 iunie, o investigație în care arată că Dumitru Vangheli, șeful Întreprinderii de Stat „Moldatsa”, cu un salariu de circa 110 mii de lei lunar, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția în urma unui concurs organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025. Vangheli a indicat în documentul publicat pe site-urile unor instituții publice că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de pilotaj din Canada, iar imediat după asta a muncit timp de doi ani în calitate de pilot pe avioane de linie la Air Canada, una dintre cele mai mari companii aeriene din lume. Ambele informații nu corespund însă realității, conform unor răspunsuri obținute de ZdG, inclusiv de la Air Canada.

APP informează că prin decizia Consiliului de administrație, pentru o perioadă de tranziție, până la organizarea concursului, s-a recomandat ca interimatul funcției de administrator să fie asigurat de domnul Vasile Șaramet, fost conducător al Autorității Aeronautice Civile.

Directorul general adjunct al Agenției Proprietății Publice, Ion Ciumac, a prezentat astăzi echipei Moldatsa noul administrator interimar.

Anterior, Andrei Cebanu, actual director adjunct la Autoritatea Aeronautică Civilă, a fost numit în funcția de director interimar al Moldatsa, în urma demiterii lui Dumitru Vangheli.