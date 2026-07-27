Eugen Tomac: „România are mecanisme cu care poate ajuta Republica Moldova în plan bilateral să accelereze procesul”

Europarlamentarul Eugen Tomac susține că România poate contribui semnificativ la accelerarea parcursului european al Republicii Moldova, prin experiența acumulată în procesul propriei aderări la Uniunea Europeană și prin sprijin politic și tehnic oferit Chișinăului. Declarațiile au fost făcute într-un interviu pentru antenna3.ro, în care oficialul a vorbit despre parcursul european al Republicii Moldova și despre necesitatea consolidării cooperării dintre cele două state.

Potrivit lui Tomac, Republica Moldova se află pe un „drum fără sens invers” în procesul de aderare la Uniunea Europeană, după ce războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei a schimbat abordarea UE față de statele din vecinătatea estică.

„Trebuie să ne uităm de unde am plecat. Odată cu începerea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, Uniunea Europeană și-a schimbat fundamental abordarea în ceea ce privește securitatea europeană și a vecinilor săi”, a declarat europarlamentarul.

România, un sprijin prin experiența proprie

Eugen Tomac a subliniat că România poate ajuta Republica Moldova prin expertiza acumulată în procesul de integrare europeană, inclusiv în ceea ce privește armonizarea legislației, reformele instituționale și pregătirea administrației pentru standardele europene.

Europarlamentarul a amintit că parcursul Republicii Moldova a fost accelerat după obținerea statutului de țară candidată la UE în 2022, într-un context geopolitic marcat de războiul din Ucraina.

„Republica Moldova a primit această cale scurtă de intrare în Uniunea Europeană, inclusiv pentru a face Rusia să înțeleagă că Uniunea Europeană își tratează cu maximă responsabilitate vecinii expuși”, a spus Tomac.

Aderarea Republicii Moldova, importantă pentru stabilitatea regiunii

Potrivit europarlamentarului, integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană ar avea efecte nu doar economice, ci și de securitate pentru întreaga regiune. Tomac a declarat anterior că aderarea țării la UE ar putea contribui inclusiv la crearea unor condiții pentru soluționarea conflictului transnistrean.

Eugen Tomac este membru al Parlamentului European din partea României și face parte din Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE–Republica Moldova și din Adunarea Parlamentară Euronest, structuri care reflectă preocupările sale constante pentru spațiul est-european.