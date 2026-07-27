La Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău va fi amenajată o zonă temporară de pre-îmbarcare

La Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău au început lucrările de amenajare a unei zone temporare de pre-îmbarcare – „o măsură operațională destinată decongestionării fluxurilor de pasageri și optimizării procesului de îmbarcare în perioadele cu trafic intens”, conform unui comunicat de presă.

Structurile care vor fi instalate vor asigura un spațiu acoperit pentru pasagerii care așteaptă transportarea cu autobuzele către aeronave și vor fi dotate cu iluminat și sisteme de climatizare, pentru a oferi „condiții mai bune de așteptare pe durata scurtă premergătoare îmbarcării”.

„Amenajarea unor astfel de zone temporare de pre-îmbarcare reprezintă o practică operațională utilizată de numeroase aeroporturi internaționale pentru optimizarea fluxurilor de pasageri și gestionarea eficientă a perioadelor cu trafic intens. Proiectul a fost elaborat în urma consultărilor cu operatorii de handling și celelalte structuri operaționale implicate, pentru identificarea celor mai eficiente soluții de organizare a fluxurilor de pasageri și de coordonare a activităților operaționale. Lucrările vor fi realizate în regim accelerat, astfel încât noua zonă temporară să devină operațională în cel mai scurt timp posibil”, se menționează în comunicat.

Amenajarea acestei zone face parte din măsurile implementate de Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău pentru adaptarea infrastructurii la creșterea traficului de pasageri și „menținerea unui nivel ridicat de confort și eficiență operațională până la finalizarea proiectului de extindere a terminalului”.

Autoritățile au renunțat la ideea construirii unui nou terminal la aeroportul Chișinău, estimat la peste 150 de milioane de euro, și au optat pentru extinderea infrastructurii existente, a declarat ministrul în exercițiu al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea în cadrul Parlamentului la prezentarea cabinetului de miniștri de către premierul desemnat, Vasile Tofan, scrie Bani.md. Bolea a spus că lucrările de extindere a terminalului vor începe în octombrie-noiembrie.