Drumul de ocolire a localității Slobozia Mare a fost deschis circulației. „Este un drum construit de la zero, care are scopul principal să devieze traficul greu”

Noul sector al drumului național M3, cu o lungime de 16,6 km, a fost inaugurat luni, 27 iulie, a anunțat Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR). Acesta a fost construit pentru a separa traficul de tranzit de circulația locală, reducând numărul camioanelor de mare tonaj care traversează localitățile Slobozia Mare și Giurgiulești.

„Odată cu deschiderea noului sector, aproximativ 4000 de locuitorii vor beneficia de un trafic mai sigur, mai puțin zgomot și un nivel redus al poluării, iar transportatorii vor avea un traseu mai rapid și mai predictibil către punctul de frontieră Giurgiulești–Galați și Complexul portuar Giurgiulești”, a scris MIDR.

În cadrul proiectului au fost construite 27 de podețe și 13 drumuri de acces, fiind instalați peste 10 kilometri de parapete metalice, 119 indicatoare rutiere și 715 stâlpi de semnalizare.

„Drumul de ocolire a localității Slobozia Mare este o investiție strategică pentru sudul R. Moldova. Prin deschiderea circulației pe acest sector, modernizăm coridorul rutier M3 și îmbunătățim conexiunea cu Portul Internațional Liber Giurgiulești și punctul internațional de trecere a frontierei Giurgiulești – Galați, unul dintre cele mai importante noduri pentru transportul de mărfuri și comerțul internațional. În același timp, scoatem traficul greu din localități, oferind oamenilor mai multă siguranță, mai puțin zgomot și un mediu mai curat”, a declarat viceprim-ministrul Vladimir Bolea.

Potrivit MIDR, valoarea investiției este de 11,13 milioane de euro, finanțarea fiind asigurată cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Noul drum are două benzi de circulație, benzi suplimentare pentru traficul greu în zonele de rampă, un sistem rutier din beton asfaltic, lucrări moderne de drenaj și evacuare a apelor, drumuri de acces, precum și marcaje și indicatoare rutiere noi.

Potrivit estimărilor, noul sector va prelua zilnic circa 2082 de vehicule, dintre care aproximativ 260 de camioane de mare tonaj.

Prin utilizarea drumului de ocolire, timpul de deplasare se va reduce cu aproximativ 10 minute, iar traficul greu va fi redirecționat în afara localităților Slobozia Mare și Giurgiulești.

„Este un drum construit de la zero, care are scopul principal să devieze traficul greu și de tranzit spre punctul de trecere a frontierei Giurgiulești – Galați. Este un drum construit în baza normelor europene, cu marcaje de ultimă generație și, cel mai important, realizat de companii de construcție locale, cu ajutorul financiar al BERD. Acum oamenii din Slobozia Mare nu vor mai avea de suferit de pe urma traficului greu care trecea prin localitatea lor și le punea în pericol casele, siguranța rutieră și aducea poluare în exces”, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu.