VIDEO Marta Kos i-a înmânat Maiei Sandu raportul privind extinderea UE: „Moldova este țara cu cel mai mare progres din ultimul an”

Marta Kos, Comisara Europeană pentru Extindere, a înmânat președintei Maia Sandu, care se află la Bruxelles, raportul cu referire la extinderea UE și rezultatele înregistrate de R. Moldov în ultimele douăsprezece luni, care a fost prezentat marți, 4 noiembrie, de către Comisia Europeană. Kos a reiterat că va sprijini R. Moldova pentru a continua progresele.

„Moldova este țara cu cel mai mare progres din ultimul an și de aceea când a fost întrebată astăzi dacă Comisia sprijină obiectivul de a încheia negocierile în 2028, desigur că îl sprijinim. Și am spus de asemenea că până în noiembrie Consiliul va fi în poziția de a deschide toate clusterele, nu doar primul, nu doar unu, doi și șase, ci toate clusterele. (…) Mai avem încă de lucru la lupta împotriva corupției. Trebuie să facem economia mai stabilă și mai dezvoltată. Și acesta este angajamentul meu față de dumneavoastră. Toate acestea se regăsesc în raport. Dar dincolo de ele sunt relațiile umane și asta am vrut să vă spun: vă apreciez cu adevărat pe dumneavoastră echipa dumneavoastră și poporul din Republicii Moldova care demonstrează că este posibil să învingi Rusia”, a spus Marta Kos.

„Aderarea a noi state la Uniunea Europeană este din ce în ce mai aproape”. Concluziile aparțin Comisiei Europene, care marți, 4 noiembrie, a adoptat pachetul anual privind extinderea, prezentând o evaluare cuprinzătoare a progreselor înregistrate de partenerii de extindere în ultimele douăsprezece luni.

Comisia a stabilit că țara noastră a înregistrat progrese semnificative pe calea aderării, finalizând cu succes procesul de evaluare. Detalii aflați aici.