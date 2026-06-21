VIDEO Marșul Chișinău Pride 2026: „Dragostea creează. Legea protejează”

Duminică, 21 iunie, începând cu ora 12:00, are loc Chișinău Pride 2026, de la intersecția străzilor București și Ismail. Mesajul marșului din 2026 este: „Dragostea creează. Legea protejează”.

Tema ediției din 2026 este recunoașterea și protecția legală a familiilor formate din persoane de același sex.

„Chișinău Pride este un eveniment public, civic și comunitar prin care revendicăm dreptul tuturor oamenilor la vizibilitate, siguranță și demnitate. Într-o perioadă în care persoanele LGBTQI+ continuă să fie ținta discursurilor de ură, a dezinformării și a tentativelor politice de restrângere a libertății de întrunire, prezența fiecăruia și fiecăreia contează”, a scris GENDERDOC-M, organizatorii marșului.

Sursa: ZdG Sursa: ZdG

Tradiția Pride-ului la Chișinău a început acum peste 20 de ani, chiar dacă primele marșuri au fost aproape imposibile: interzise de autorități, blocate de poliție sau atacate de contramanifestanți. Primul marș LGBT public a fost organizat în 2003, când GENDERDOC-M, prima organizație de apărare a drepturilor persoanelor LGBTQ+ din țară, a depus flori la Memorialul Victimelor Represiunilor. A fost un gest simbolic, dar într-un context în care homosexualitatea fusese dezincriminată abia în 1995, gestul era revoluționar.