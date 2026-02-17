Arest preventiv prelungit cu 20 de zile pentru fostul primar de Boldurești, cercetat într-un dosar de tortură, tratament inuman și degradant

Arest preventiv prelungit cu 20 de zile pentru fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, cercetat într-un dosar de tortură, tratament inuman și degradant, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS).

„Arest preventiv prelungit cu 20 de zile, la solicitarea procurorilor PCCOCS, pentru învinuitul cercetat pentru tortură, tratament inuman și degradant”, a scris PCCOCS marți, 17 februarie.

Pe 30 ianuarie, Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, cercetat și într-un dosar de tortură, tratament inuman și degradant, a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile. Hotărârea a fost luată de Judecătoria Chișinău, la solicitarea procurorilor, care au solicitat 30 de zile de arest.

În timp ce era însoțit vineri, 30 ianuarie, la Judecătoria Chișinău, Nicanor Ciochină a declarat pentru jurnaliștii de la TV8 că dosarul ar fi fabricat și s-a declarat nevinovat.

„(…) Nu este nimic adevărat. După familie, cetățeanul nu este de la noi din sat”, a menționat Ciochină în sala de judecată.

Detalii despre noul dosar al lui Ciochină

Pe 29 ianuarie, la Judecătoria Chișinău a avut loc o nouă ședință în dosarul în care este învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului. Instanța a hotărât prelungirea controlului judiciar pentru încă 60 de zile. Procurorul Alexandru Botnaru a motivat cererea prin riscul ca fostul primar de Boldurești să încerce să se sustragă de la urmărirea penală.

La ieșirea din judecătorie, Nicanor Ciochină a fost reținut de oamenii legii într-un alt dosar, deschis pentru tortură, tratament inuman și degradant. Oamenii legii investighează un caz din anul 2020, în care fostul primar ar fi agresat un bărbat cu probleme de deplasare și l-ar fi obligat să meargă la locul unei presupuse incendieri de vegetație, unde ar fi fost constrâns fizic și psihic.

Învinuit că a lovit mortal un copil

Procurorii cer nouă ani de închisoare cu executare pentru Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului. Totodată, procurorii au solicitat trei ani de închisoare și pentru Ion Andronache, învinuit că l-a ajutat pe Ciochină să ascundă urmele crimei.