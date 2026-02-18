VIDEO Fraudă de peste un milion de lei. Organizatorii unor call-centre, care desfășurau activități de escrocherie, au fost reținuți în cadrul unei operațiuni comune între R. Moldova și România, sub egida Eurojust și Europol

Organizatorii unor call centre de fraudă, care au prejudiciat cetățeni români cu peste un milion de lei, au fost reținuți în cadrul unei operațiuni comune între R. Moldova și România, sub egida Eurojust și Europol, anunță Inspectoratului General al Poliției (IGP).

Investigațiile din cadrul cauzei penale complexe, inițiată în iulie 2025, ce vizează activitatea unei grupări criminale organizate, specializate în escrocherii prin investiții fictive în servicii financiare și criptomonede, au fost desfășurate de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, care au lucrat în comun cu polițiștii și procurorii din Ialoveni.

Cauza penală a fost pornită în baza unei bănuieli rezonabile privind comiterea infracțiunii de escrocherie în proporții deosebit de mari, conform IGP. Potrivit probelor acumulate, membrii grupării induceau în eroare mai multe persoane, promițând profituri considerabile din investiții pe platforme financiare online.

„Sub pretextul unor câștiguri rapide și substanțiale, suspecții convingeau victimele să instaleze aplicații de acces la distanță pe telefoanele mobile, obținând astfel control total asupra dispozitivelor.

Ulterior, aceștia creau conturi pe platforme de tranzacționare a criptomonedelor și determinau părțile vătămate să efectueze transferuri multiple de pe cardurile bancare proprii, inclusiv prin contractarea de credite de la companii de microfinanțare”, se arată în comunicatul IGP.

În urma măsurilor speciale de investigație, sub conducerea procurorilor, a fost identificat un „call-center” care activa în Chișinău și desfășura activități de escrocherie sub paravanul investițiilor online.

„Structura grupării includea operatori, administratori, manageri și coordonatori, fiecare având roluri bine definite în cadrul schemei infracționale. Din grup făceau parte cetățeni ai Republicii Moldova, Ucrainei, Turciei și României”, potrivit investigațiilor oamenilor legii.

Ca urmare a cooperării internaționale și schimbului de informații operative, în lunile septembrie, octombrie și decembrie 2025 au fost efectuate mai multe percheziții în call-center-uri suspectate de implicare în fraude informatice de tip „investment scam”, precum și la domiciliile unor persoane responsabile de evidența contabilă și administrarea entităților comerciale.

Conform IGP, în cadrul acțiunilor au fost ridicate:

documente contabile;

telefoane mobile;

laptopuri;

sume de bani în valută străină;

contracte de locațiune pentru spații comerciale;

carduri bancare;

dispozitive de stocare a criptomonedelor;

automobile de lux;

echipamente informatice relevante pentru cauză.

Ancheta a stabilit că membrii grupării utilizau portofele electronice și criptomonede pentru stocarea, transferul și disimularea mijloacelor financiare obținute ilegal. Tranzacțiile erau realizate prin conversii repetate între diverse criptomonede și transferuri succesive între portofele digitale, cu scopul fragmentării circuitului financiar și îngreunării identificării traseului banilor.

Analiza blockchain a permis identificarea unor fluxuri financiare semnificative și stabilirea legăturilor dintre persoanele implicate.

„În acest context a avut loc un schimb de informații prin intermediul Europol, cu scopul de a identifica părțile vătămate și toți membrii grupului criminal implicat. Au fost acumulate probele necesare, ceea ce a dus la semnarea unei echipe comune de investigații sub egida EUROJUST, între R. Moldova și România. De către Agenția pentru recuperarea bunurilor infracționale (ARBI) au fost identificate bunuri și conturi bancare în valoare de peste 9 milioane de lei, care urmează a fi puse sub sechestru”, comunică IGP.

La data de 17 februarie, oamenii legii, cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, specialiștilor CTCEJ și ARBI, cu participarea polițiștilor români, au efectuat percheziții la patru domicilii ale unor organizatori ai call-centrelor documentate. Acțiuni simultane de percheziție au avut loc și pe teritoriul României, unde a fost percheziționat un cetățean ucrainean implicat în operațiuni de spălare a banilor, precum și o companie deschisă fictiv pe numele unuia dintre organizatori.

„În timpul perchezițiilor au fost ridicate trei automobile de lux, carduri bancare, mai multe telefoane mobile, calculatoare, bijuterii de lux, precum și mijloace financiare în sumă de 9000 de euro, 12 000 de dolari și 18 000 de lei”, potrivit Poliției.

Din cei trei bănuiți, doi au fost reținuți, iar unul cooperează cu organul de urmărire penală și este cercetat în stare de libertate. În prezent, sunt 26 de învinuiți, care, la finalizarea urmăririi penale, urmează să fie trimiși în instanța de judecată. Urmează schimbul de probe cu autoritățile din România, identificarea tuturor părților vătămate și recuperarea prejudiciilor materiale. Persoanele implicate riscă pedepse de la 8 la 15 ani de închisoare.