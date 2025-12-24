VIDEO Dreptate, căldură în case și drumuri bune: ce le-au dorit oficialii cetățenilor cu prilejul sărbătorilor de iarnă

Președintele Parlamentului, cabinetul de miniștri, dar și președinta R. Moldova au adresat urări, în ajun de Crăciun pe stil nou, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Oficialii, printre altele, le-au dorit oamenilor pace, sănătate și căldură-n case.

Președintele Parlamentului Igor Grosu le-a urat cetățenilor Crăciun Fericit oriunde aceștia s-ar afla și i-a îndemnat să dea dovadă de recunoștință.

„Oriunde vă găsește această sărbătoare magică, vă invit să fim recunoscători pentru viață, pentru sănătate și pentru oamenii dragi de lângă noi. Crăciunul este acea perioadă a anului când avem frumoasă ocazie să creăm amintiri de neuitat, împreună cu familiile noastre și cu cei pe care îi iubim și îi avem alături. Este perioada în care ne amintim că a face pe cineva fericit e atât de simplu. Uneori e suficient să spui cu drag – „Crăciun Fericit!”. Haideți să reflectăm împreună asupra valorilor care ne unesc, ne fac mai puternici, ne țin grămăjoară și ne definesc ca Neam. Să ne deschidem larg porțile și să lăsăm cetele de colindători să ne vestească Nașterea Domnului, să ne lumineze casele și sufletele. Fie ca acest Crăciun să ne ghideze și să ne facă mai buni, mai empatici și mai uniți. Crăciun fericit, oriunde v-ați afla!”, a transmis Grosu.

Guvernul a publicat un video în care fiecare membru al cabinetului de miniștri vine cu urări către cetățeni în dependență de sectorul pe care-l conduce.

Iar Președinta R. Moldova Maia Sandu a postat niște imagini video în care împodobește bradul de la Președinție alături de mai mulți copii.