Troleibuzele și autobuzele din Chișinău vor circula pe 25 decembrie conform orarelor zilei de duminică

Primăria Chișinău a venit cu un nou anunț despre cum va circula transportul public pe 25 decembrie. Potrivit municipalității, troleibuzele și autobuzele vor circula conform orarelor zilei de duminică.

„Pentru informații suplimentare despre circulația unei rute sau alta puteți apela Linia fierbinte Regia Transport Electric Chișinău (RTEC) – 022 204 205 sau dispeceratul Regia Transport Electric Chișinău

(PUA) 022 837 317”, a menționat Primăria.

Pe 23 decembrie, municipalitatea anunțase că În perioada 24 – 25 decembrie, între orele 13:00 – 5:00, circulația transportului public va fi sistată pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul străzii Alexandru Pușkin și strada Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, cu redirecționarea transportului, inclusiv transportul public, pe străzile adiacente.

Ulterior însă, Primăria Municipiului Chișinău a informat că circulația transportului public care traversează centrul orașului, va fi organizată în regim obișnuit, fără ocolirea Pieței Marii Adunări Naționale, așa cum a fost stabilit inițial.

„Sistarea circulației va avea loc în funcție de fluxul de vizitatori, începând cu ora 17”, a precizat RTEC.