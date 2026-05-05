VIDEO Doi bărbați, anunțați în căutare pentru huliganism comis cu aplicarea violenței și care se eschivau de la urmărirea penală, plasați în arest. Poliția: „Intenționau să se deplaseze în stânga Nistrului”

Doi bărbați de 23 și 40 de ani, originari din satul Dezghingea, care au fost anunțați în căutare pentru huliganism comis cu aplicarea violenței și se eschivau de la urmărirea penală de aproximativ un an, timp în care s-au ascuns în stânga Nistrului, au fost reținuți marți, 5 mai, și plasați în arest pentru 30 de zile, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP) într-un comunicat.

„Unul dintre suspecți este cercetat penal și pentru comiterea mai multor infracțiuni grave, inclusiv răpire de persoană, sustragerea actelor de identitate, cauzarea vătămărilor corporale grave și prezentarea declarațiilor false”, susțin reprezentanții IGP.

Bărbații intenționau să se deplaseze în stânga Nistrului pentru a se eschiva de la răspundere penală.

Conform IGP, investigațiile pe acest caz continuă.