Ex-executor judecătoresc, condamnat pentru abuz de putere

La 4 mai 2026, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a recunoscut vinovat pe un ex-executor judecătoresc de abuz de putere. Instanța i-a stabilit o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, dintre care 2 ani cu executare în penitenciar de tip semiînchis, iar ceilalți 2 ani au fost suspendați pe o perioadă de probă de 3 ani. Totodată, a acesta a fost privat de dreptul de a ocupa funcții publice și de a exercita activități în sfera publică pe un termen de 5 ani, se arată într-un comunicat al Procuraturii Anticorupție.

Un alt inculpat a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz de putere, fiindu-i stabilită o pedeapsă de 2 ani de închisoare, dintre care 1 an cu executare în penitenciar de tip semiînchis, iar 1 an cu suspendare pe un termen de probațiune de 2 ani. De asemenea, acestuia i-a fost aplicată pedeapsa complementară de privare de dreptul de a ocupa funcții publice și de a exercita activități în sfera publică pe un termen de 3 ani.

Un al doilea complice a fost recunoscut vinovat în baza acelorași prevederi legale, instanța stabilindu-i o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 75 000 de lei în folosul statului, precum și pedeapsa complementară obligatorie de privare de dreptul de a ocupa funcții publice și de a exercita activități în sfera publică pe un termen de 2 ani.

„Acțiunea civilă înaintată de părțile vătămate împotriva ex-executorului judecătoresc, privind repararea prejudiciului material, moral și a cheltuielilor de asistență juridică, a fost admisă parțial. Instanța a dispus încasarea din contul acestuia a prejudiciului material, precum și a sumei de 50 000 de lei cu titlu de prejudiciu moral și 7 000 de lei pentru cheltuieli de asistență juridică”, menționează Procuratura Anticorupție.

Sechestrul aplicat la faza de urmărire penală a fost menținut.