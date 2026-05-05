Ursula von der Leyen își reafirmă sprijinul pentru R. Moldova: „Este o poveste de succes europeană în devenire”

Președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, care s-a întâlnit cu președinta Maia Sandu în cadrul Summitului Comunității Politice Europene de la Erevan, Armenia, a afirmat că „R. Moldova este o poveste de succes europeană în devenire”.

Totodată, Ursula von der Leyen și-a reafirmat sprijinul pentru țara noastră.

„Astăzi (luni, 4 mai, n.r.) ne-am reafirmat sprijinul: un Plan de creștere de 1,9 miliarde de euro care dă rezultate. Și o cale către UE care este din ce în ce mai credibilă. Puteți conta pe sprijinul deplin al UE”, a subliniat președinta CE într-o postare pe platforma X.

Moldova is a European success story in the making.



Today we reaffirmed our support:



A €1.9bn Growth Plan that is delivering.



And an EU path that’s increasingly credible.



You can count on Europe’s full support, dear @sandumaiamd. pic.twitter.com/4DhOAhngAI — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 4, 2026

Pe 4 mai, președinta Maia Sandu, care participă la Summitul Comunității Politice Europene de la Erevan, a avut o întâlnire cu lideri ai țărilor europene, dedicată viitorului european al R. Moldova și consolidării păcii și securității în țara noastră, a anunțat administrația prezidențială de la Chișinău.

La întâlnire au fost prezenți președintele României, Nicușor Dan, președintele Franței, Emmanuel Macron, președinta Consiliului de Miniștri al Italiei, Giorgia Meloni, prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer — alături de Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, António Costa, președintele Consiliului European, și Kaja Kallas, Înaltă Reprezentantă a UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate.

La discuții au luat parte și Nikos Christodoulides, președintele Ciprului, și Micheál Martin, prim-ministrul Irlandei, în calitate de reprezentanți ai celor două președinții rotative din acest an ale Consiliului UE.

Pe 10 octombrie 2024, Comisia Europeană a propus un plan de sprijin pentru R. Moldova de până la 1,9 miliarde de euro pentru perioada 2025–2027, fiind pusă condiția ca țara noastră să continue reformele. În martie 2025, acest mecanism de finanțare a fost aprobat de instituțiile UE, iar în iulie 2025, R. Moldova a primit 270 de milioane de euro în avans. În septembrie 2025, după ce țara noastră a realizat unele reforme, UE a mai acordat 18,9 milioane de euro.