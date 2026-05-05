Schemă de evaziune fiscală la o școală de engleză din Chișinău: procurorii au descins cu percheziții

Oamenii legii au deconspirat o schemă de evaziune fiscală de aproximativ 4 000 000 de lei într-un ONG din Chișinău în care se predau limbile străine în 2022-2024, potrivit unui comunicat al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Mai exact, persoanele bănuite – directorul și contabilul organizației neguvernamentale – le-ar fi plătit profesorilor angajați doar salariul net, fără ca aceștia să poată beneficia în baza acestor angajări de servicii medicale ori să acumuleze stagiul de muncă pentru viitoarea pensie.

„Pentru ca să creeze aparența de respectare a legii, bănuiții ar fi organizat predarea cursurilor de limbi străine de către zeci de profesori, care dețineau simple patente de întreprinzător, adică care puteau activa pe cont propriu, ceea ce impune achitarea personală de către profesori a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale. În schimb, acele sume care urmau obligatoriu să fie achitate statului pentru asigurarea medicală și socială a profesorilor ar fi fost însușite ilegal de către director și contabil”, explică PCCOCS.

Acuzatorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, împreună cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat (SFS), au descins cu percheziții, în cadrul cărora au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, calculatoare de lucru, telefoane mobile, hard disk extern cu informații și date aferente veniturilor obținute, cât și achitării salariilor.

Potrivit PCCOCS, cercetarea penală continuă, pentru recuperarea prejudiciului și tragerea la răspundere a celor care s-ar face vinovați.