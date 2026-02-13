VIDEO Declarațiile deputaților Costiuc, Stefanco și Țurcan-Oboroc vs. imaginile de pe camerele de supraveghere. CRONOLOGIA scandalului cu mașina sechestrată

Automobilul extras dintr-o parcare specială a poliției de către deputații partidului Democrația Acasă, Sergiu Stefanco și Ana Țurcan-Oboroc, miercuri, 11 februarie, a fost returnat în mai puțin de o oră de către proprietar în parcare și apoi i-a fost eliberat în mod legal a doua zi, joi, 12 februarie.

Câteva înregistrări video de pe camera de supraveghere de la parcarea specială, analizate de Ziarul de Gardă, arată că automobilul a fost scos de pe teritoriul acesteia pe 11 februarie, la ora 14:20 de către deputații partidului condus de Vasile Costiuc. Din transmisiunile live ale deputatului Stefanco, putem vedea că ora coincide cu cea de pe camera de supraveghere.

Returnată la parcare specială peste jumătate de oră

Imaginile de pe camerele de supraveghere arată că în aceeași zi, pe 11 februarie, la ora 14:52, automobilul intră din nou în parcarea specială, la volan fiind un bărbat. Acesta coboară și intră în clădirea administrativă a parcării, iese în scurt timp și la ora 14:59 parchează automobilul în locul din care fusese scos de către deputații Stefanco și Oboroc.

A doua zi, pe 12 februarie, la ora 10:20, același bărbat însoțit de o femeie intră pe teritoriul parcării, având la ei niște hârtii pe care le prezintă unui alt bărbat. La ora 10:23 automobilul este scos din parcare de către cei doi.

ZdG a consultat și certificatul de restituire a mijlocului de transport întocmit de poliție și semnat de către proprietara automobilului, Tatiana Pralea, la data de 12 februarie 2026.

Costiuc neagă că mașina a fost întoarsă la parcare

La 12 februarie, la ora 15:03, câteva minute mai târziu după ce mașina a fost readusă la parcarea specială, liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, apare într-un clip video la subiect, publicat pe pagina partidului. Acuză „abuzul” executorului judecătoresc și-și felicită colegii „pentru curaj”. NU menționează însă că mașina a fost adusă de proprietar la parcarea specială.

Ministra de Interne, Daniela Misail-Nichitin, a declarat joi că automobilul ar fi fost adus înapoi la parcarea specială de către proprietari, după ce aceasta a fost luată de acolo în mod neautorizat de către cei doi deputați ai Partidului Democrația Acasă.

Vasile Costiuc a publicat după asta un nou video la ora 16:44, în care o contrazice pe ministră. El negat că mașina a fost întoarsă la parcarea specială de către proprietar și a inclus o înregistrare video pe care a spus că a primit-o de la proprietarul mașinii, în care acesta arată că automobilul este în curtea sa, afișând ecranul telefonului său pe care este indicată ora 11:20.

Menționăm că Tatiana Pralea și soțul ei, Ion Pralea, au înregistrată o companie cu activitate în domeniul agricol în localitatea Andrușul de Jos, din raionul Cahul. Parcarea specială a poliției se află în localitatea Roșu, raionul Cahul.

„Nu știu de unde aveți așa informație, dar nu-i corect. Mașina este în ogradă la mama”

Solicitată de ZdG, vineri, 13 februarie, Tatiana Pralea a negat și ea că automobilul a fost întors la parcarea specială, după ce deputații au extras-o de acolo.

Tatiana Pralea: Nu știu de unde aveți așa informație, dar nu-i corect. Mașina este în ogradă la mama.

ZdG: Nu ați întors-o înapoi în parcare și pe urmă ați luat-o în mod legal?

Tatiana Pralea: Nu. Pentru ce s-o întorc? Pe urmă să mai umblu după…

ZdG: Noi am văzut niște imagini de la parcarea aia, în care ieri, a doua zi după ce a fost scos automobilul, a venit cineva și a luat-o.

Tatiana Pralea: Eu am fost la inspectorat și am scris hârtii, ca să-mi dea mașina legal deja.

ZdG: Dar nu ați întors-o la parcare? Că din parcare am văzut că ați scos-o.

Tatiana Pralea: Nu este așa ceva. Nu știu ce imagini aveți dumneavoastră. Nu am fost. Poate e montat.

ZdG: Ce părere aveți despre faptul că deputații au făcut asta? Au avut dreptate să se ducă să ia mașina dumneavoastră?

Tatiana Pralea: Da. Sunt acte întocmite atunci, la parcare, legal. Au fost actele întocmite, poliția a semnat pe loc, eu am semnat și martorii la parcare au semnat.

„Eu nu vreau să încalc legea”

Șeful Inspectoratului General de Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat pentru ZdG că după ce deputații Partidului Democrația Acasă au luat automobilul din parcarea specială, mijlocul de transport a fost adus înapoi de către proprietar peste 40 de minute. Potrivit șefului IGP, proprietarul ar fi declarat: „Eu nu vreau să încalc legea”.

„A lăsat mașina și mașina a fost luată a doua zi dimineața, cu acceptul executorului judecătoresc, în condiții legale”. Cernăuțeanu a mai precizat că automobilul a fost reținut de INSP în momentul verificării, când s-a văzut că este căutat de executorul judecătoresc. „Imediat a fost contactat executorul judecătoresc. A confirmat necesitatea reținerii mașinii și a fost dusă la parcarea specială, până la elucidarea situațiilor”, a spus șeful IGP.

Stefanco acuză poliția de presiuni. „Mai mult nu mă mai contactați”

Solicitat să comenteze această situație, deputatul Sergiu Stefanco a spus inițial că imaginile de pe camerele de supraveghere „nu sunt dovadă”. „Noi am filmat în direct, proprietarul și-a primit mașina”, a spus deputatul. Apoi deputatul a spus că poliția ar fi pus presiuni pe socrul proprietarului automobilului pentru ca acela să aducă vehiculul înapoi la parcarea specială.

Ulterior făcut trimitere la proprietar, menționând că el le-a trimis video în care a arătat că automobilul ar fi fost în curte. „La noi tot au apărut semne de întrebare și am sunat fermierul și l-am întrebat: „Mașina este?” Și dumnealui a fost în curte, a filmat mașina, ne-a trimis video. Nu este asta problema, că a venit mașina, că a plecat. Noi am sesizat o încălcare din partea unui executor judecătoresc”, a spus deputatul Partidului Democrația Acasă. La finalul discuției, a cerut să nu mai fie contactat de Ziarul de Gardă. „Mai mult nu mă mai contactați. Nu vreau să discut cu un portal de știri care este aservit puterii și distribuie falsuri”, a acuzat Stefanco.

Automobilul a fost depistat de poliție în trafic pe 7 februarie, la Cahul, acesta fiind anunțat în căutare de către un executor judecătoresc, în vederea asigurării executării silite. Autovehiculul a fost reținut și plasat la parcarea specială, conform prevederilor legale în vigoare. Iar la 11 februarie deputații Partidului Democrația Acasă, Sergiu Stefanco și Ana Țurcan Oboroc au pătruns pe teritoriul parcării speciale, de unde au scos-o și au restituit-o proprietarului. Potrivit poliției, deputații au pătruns neautorizat pe teritoriul parcării.