VIDEO Ar fi autorizat transportarea ilegală a 550 de mii de țigarete. Un polițist de frontieră, un funcționar vamal și presupusul organizator al schemei au fost reținuți pentru 72 de ore

Procurorii PCCOCS, de comun cu Serviciul Vamal, anunță documentarea unui caz de contrabandă cu produse din tutun transportate ilegal peste frontiera de stat. Acțiunile au fost desfășurate în cadrul unei operațiuni complexe realizate pe teritoriul R. Moldova și al României, fiind vizată o schemă de transportare ilicită a țigaretelor prin postul vamal Lipcani – Rădăuți Prut, conform PCCOCS.

„Un microbuz a fost monitorizat în momentul traversării frontierei, iar în compartimentul marfar al acestuia erau transportate 55 de cutii ce conțineau, în total, 550 de mii de țigarete cu timbru de acciză al R. Moldova, ulterior identificate și documentate de către oamenii legii”, potrivit materialelor cauzei.

În cadrul investigațiilor, au fost reținuți pentru 72 de ore un polițist de frontieră și un funcționar vamal, care ar fi autorizat trecerea mijlocului de transport, precum și presupusul organizator al schemei – cetățean al Moldovei. Persoanele reținute, cu sprijinul angajaților SPIA și ai IGPF, beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

„Totodată, au fost efectuate cinci percheziții în regiunea de nord a țării, în urma cărora au fost ridicate echipamente IT, telefoane mobile și documente relevante pentru cauza penală”, potrivit PCCOCS.

Acțiunile de urmărire penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și identificării tuturor persoanelor implicate.