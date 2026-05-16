VIDEO „Afaceri ilegale cu apartamente”. Detalii de la procurori despre perchezițiile efectuate vineri: conducătorii unei companii de construcții sunt bănuiți de evaziune fiscală și spălare de bani de 7 milioane de lei

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a publicat detalii în legătură cu perchezițiile efectuate într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu de peste șapte milioane de lei, comise de conducătorii unei companii de construcții din Chișinău.

Mai exact, conform unui comunicat al Procuraturii, în perioada anilor 2019-2021, aceștia și-ar fi vândut lor înșiși de la propria întreprindere apartamente la preț net inferior celui de piață, pentru ca mai apoi să le vândă la preț cu mult mai înalt (în unele cazuri – dublu) în raport cu prețul achitat întreprinderii.

„În acest mod, antreprenorii în mod ilegal au ales ca odată cu vânzarea personală a apartamentelor să fi achitat un impozit mult mai mic la stat (așa cum ei deja le-ar fi pus în vânzare ca simpli proprietari, nu ca și întreprindere de construcții). Așadar, în acești ani, acele impozite care trebuiau achitate statului au acumulat suma de peste 7 000 000 de lei.

Prin urmare, oamenii legii, cu sprijinul angajaților „Fulger,” au descins cu opt percheziții în Chișinău la domiciliile, oficiile și automobilele persoanelor cu funcție de răspundere din compania vizată. De la fața locului au fost ridicate mijloace bănești, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, contracte, devize de cheltuieli care vor fi supuse cercetării penale”, menționează reprezentanții PCCOCS.

Conform PCCOCS, investigațiile penale sunt în curs de desfășurare, pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și aplicarea măsurilor legale necesare pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea responsabililor (cu asigurarea prezumției nevinovăției persoanelor vizate).