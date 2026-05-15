Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Descinderile vizează inclusiv oficiile unei companii aeriene

Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat (SFS) au efectuat vineri, 15 mai, percheziții într-un dosar de evaziune fiscalǎ şi spǎlare de bani.

Conform unui comunicat al Procuraturii, acțiunile procesual-penale, desfǎşurate cu sprijinul angajaților „Fulger,” au vizat o companie de construcții (inclusiv în oficiile unei companii aeroportuare), într-o cauzǎ de evaziune fiscalǎ şi spǎlare de bani.

„Alte amǎnunte urmeazǎ a fi comunicate pe parcurs, cu asigurarea prezumției nevinovǎției, potrivit legii”, anunță Procuratura.

Informația despre acțiunile de urmărire penală a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă și de către Diana Fetco, șefa Secției Comunicare și Protocol din cadrul Inspectoratului General al Poliției (IGP).

„Sub conducerea PCCOCS, sunt desfășurate percheziții de SFS și Poliție. Vom reveni ulterior cu detalii”, a precizat Fetco.