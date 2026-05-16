Zona de Securitate Putin a simplificat procedura de obținere a cetățeniei ruse pentru locuitorii din regiunea transnistreană

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat vineri, 15 mai, un decret prin care locuitorii regiunii transnistrene vor putea obține cetățenia rusă într-un regim simplificat, notează jurnaliștii de la Zona de Securitate.

Potrivit documentului, cetățenii străini și persoanele fără cetățenie care au împlinit vârsta de 18 ani și locuiesc permanent în regiunea transnistreană vor putea depune cereri pentru obținerea cetățeniei Federației Ruse fără respectarea unor condiții prevăzute de legislația generală privind cetățenia.

Decretul prevede și posibilitatea acordării cetățeniei ruse pentru copiii rămași fără îngrijire părintească și pentru persoanele declarate incapabile care locuiesc permanent în regiune.

În document se menționează că măsura este introdusă „în scopul protecției drepturilor și libertăților omului și cetățeanului”, cu trimitere la Legea federală rusă privind cetățenia din 2023.

Asta deși Rusia se face vinovată de încălcarea drepturilor omului în regiune, scrie Zona de Securitate.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a constatat în peste 60 de hotărâri că Federația Rusă poartă responsabilitate pentru încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, inclusiv pentru detenții ilegale, tortură, încălcarea dreptului la educație și limitarea libertății de exprimare.

Rusia a aplicat anterior mecanisme similare în regiunile separatiste sau ocupate. Înainte de anexarea Crimeei și înaintea recunoașterii autoproclamatelor „republici populare” Donețk și Luhansk, Kremlinul a introdus proceduri simplificate pentru acordarea cetățeniei ruse locuitorilor acestor teritorii.

Regiunea transnistreană nu este recunoscută de niciun stat din lume. Teritoriul și-a declarat „independența” în 1991. Acesta a fost urmat de conflictul armat din 1992, care a ucis mii de oameni. R. Moldova nu a recunoscut secesiunea PMR. Relațiile dintre R. Moldova și regiunea transnistreană, unde este staționată până astăzi armata a 14-a, rămân nerezolvate.